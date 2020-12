6 de 8

El género de los superhéroes siempre ha sido sobre cumplir nuestros deseos, pero cuando el clímax llega y toda la población tiene la oportunidad de lograr sus fantasías, ya nada parece especial. Mientras los deseos se van acumulando, el mundo entra en caos. "Wonder Woman 1984" pierde su camino, y si bien el final no es lo suficientemente malo para rechazar la satisfacción de lo que vino antes, es lo suficiente para enfocarnos en nuestros problemas mundanos. Lo que necesitamos ahora es algo que esta película no puede proveer, pero quizás, inspirará a alguien que podrá hacerlo. (Foto: Warner Bros.)