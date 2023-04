A falta de 9 jornadas para que culmine LaLiga, y 27 puntos en juego, el conjunto blaugrana que dirige el exfutbolista español de 43 años, se mantiene con solidez en la cima, y con 11 puntos de ventaja sobre su clásico rival. Sin embargo, los últimos resultados del FC Barcelona incluido el 0-4 a manos del Real Madrid por las semifinales de la Copa del Rey, han despertado las críticas y la controversia sobre el juego del equipo, y más aún luego del magro empate 0-0 en el Alfonso Pérez. Conoce cuáles fueron las polémicas expresiones vertidas por Xavi en conferencia de prensa post igualdad ante Getafe.

GETAFE VS. FC BARCELONA : ¿QUÉ DIJO XAVI TRAS EL 0-0 EN EL COLISEUM Y POR QUÉ SE VOLVIÓ POLÉMICO?

La jornada 29 de LaLiga 2022-2023 fue testigo de nuevos triunfos madridistas, empate culé, y posterior recorte de puntos entre FC Barcelona y Real Madrid, y el Atlético de Simeone, los únicos clubes que luchan por el título de primera división en la temporada.

En el Coliseum Alfonso Pérez, el domingo 16 de abril, los blaugranas visitaron a Getafe, y por tercer encuentro oficial consecutivo no pudieron anotar e igualaron a 0 otra vez tras la paridad ante Girona.

Xavi fue consultado por los medios de comunicación en conferencia de prensa luego de empatar nuevamente en LaLiga, y expuso polémicos argumentos que intentaron explicar el bajo rendimiento de sus jugadores ante los ‘Azulones’.

Frente a la pregunta puntual hecha sobre el estado del gramado de juego, el DT culé indicó que “no es excusa, pero el césped nos ha perjudicado bastante en cuanto a circulación de balón, ataque posicional, los desmarques al espacio”.

Seguidamente, y como parte de las razones que según su análisis le valieron a Raphinha, Lewandowski, Gavi, Kessié, y compañía, no poder desarrollar un fútbol acorde al trabajado durante la semana, Xavi se refirió a otro tema, y esta vez ligado al horario.

“Nosotros estamos acostumbrados a jugar sin sol, sin ánimo de que suene otra vez a excusa, no estamos acostumbrados”, insistió y puntualizó el entrenador blaugrana teniendo en cuenta que la hora programada para la fecha 30 será, también, en hora diurna como en Getafe, y con luz natural.

Para Xavi “es una evidencia” que sus dirigidos no estén habituados a disputar partidos por las tardes y con brillo solar, pero “tenemos que acostumbrarnos. Viene otro partido a las 4.15 p.m. el domingo que viene, y ayer ya entrenamos, por ejemplo, las circunstancias del campo seco para acostumbrarnos, pero cuesta”.

Sin embargo, al cierre de su rueda de prensa, el DT culé de 43 años enfatizó en que el tamaño y estado seco del césped del Alfonso Pérez, y el clima u horario, no fueron factores determinantes para la consecución del resultado final porque “no hemos estado lo suficientemente bien en generar ocasiones, hemos estado espesos otra vez en efectividad, no hemos estado finos, hemos estado incómodos en todo momento”.

¿CÓMO SEGUIRÁ EL FIXTURE DEL FC BARCELONA Y CONTRA QUIÉN JUGARÁ EN LA JORNADA 30 DE LALIGA?

Las temporadas europeas van culminando, y en la mayoría de campeonatos no quedan más de 10 jornadas por disputarse mientras los líderes se van consolidando como es el caso del FC Barcelona.

El equipo dirigido técnicamente por Xavi Hernández, ya eliminado de Europa League y Copa del Rey, tiene la mirada puesta en asegurar su vigesimoséptimo título de liga local que no pueden ganar desde la temporada 2018-2019.

Ante el Atlético, y en el Camp Nou, FC Barcelona rivalizará para aumentar la diferencia de 13 puntos que lo separan de los ‘colchoneros’ este domingo 23 de abril a las 9.15 de la mañana (Hora de Perú).

Tres días después, los blaugranas viajarán a Vallecas para enfrentarse al Rayo de Radamel Falcao, y el sábado 29/04 recibirán a Betis, ambos compromisos programados para jugarse por la noche.