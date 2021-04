Yannick Ferrera es un joven entrenador belga que a sus 40 años dirige al Al-Fateh de la Primera División de la Liga de Arabia Saudí. Pese a que su primer idioma es el francés, él habla muy bien el español, pues su padre nació en Andalucía (España) y su madre es italiana. Dominar bien el idioma ha hecho que Christian Cueva encuentre en él un respaldo importante para que brille en el club árabe. Tras 11 partidos, el peruano ha marcado cinco goles y ha dado igual número de asistencias. Es considerado un jugador clave en su equipo y uno de los más resaltantes en la liga de ese país.

El Comercio conversó con Yannick Ferrera sobre el rendimiento de Christian Cueva en Al-Fateh. A continuación presentamos la entrevista:

¿Cuál es el balance que tiene con Christian Cueva durante el tiempo que lleva en su equipo?

Cuando llegó al inicio, pienso que los tres primeros partidos inició en el banquillo porque había tenido un período de dos meses sin jugar y no queríamos tomar riesgos de lesión con él. Por eso, le dimos entre 20, 30 y 45 minutos. Después jugó todos los partidos siempre porque vimos que cogió ritmo muy rápido y eso ha sido importante para el equipo. Ha marcado goles importantes, dio asistencias importantes y desde que llegó el equipo juega muy bien.

Cueva lleva la dorsal 10 en Al Fateh | Foto: Prensa Al Fateh





Uno de los goles importantes de Cueva fue hace unos días en el triunfo 3-2 ante Al-Faisaly, ¿cómo describe ese tanto?

Cueva no es solo un jugador que recibe el balón al pie y lo distribuye, también es capaz de eliminar a un rival y lo ha hecho muy bien en esa acción. Fue un gol increíble, en un partido donde jugamos muy mal, que nadie esperaba la victoria, pero en el minuto 93 ha sacado un dribling increíble y un gol que nos ha dado tres puntos importantes. Cueva es un jugador muy importante para nosotros.

¿Considera que un factor importante para que a Christian Cueva le vaya bien en Al-Fateh es que usted hable español?

Pienso que le puede ayudar. Mi asistente es español. Yo soy de Bélgica, mi analista es francés; sin embargo, habla español. Por eso, pienso que le ayuda un poco de estar rodeado de personas con quienes pueda hablar. Pero no somos responsables del buen juego en este momento de Christian Cueva. Él ha llegado aquí con muchas ganas de jugar y se ve que disfruta cuando juega.

¿Qué indicaciones le da a Cueva en los partidos?

Yo no tengo que decirle qué tiene que hacer con el balón. En algunos partidos jugamos en presión alta, en otros, no. Le digo: mira, hoy vamos a presionar, presionamos así o no vamos a presionar y vamos a esperar, pero cuando tenemos el balón, tú sabes lo que tienes que hacer. Por ejemplo, juega detrás del punta, pero muchas veces se tira al lado izquierdo porque él siente que es momento de tirarse a ese lado y yo se lo dejo hacer. Pienso que tiene que ser un jugador libre porque es muy inteligente en el campo y sabe dónde tiene que moverse haciéndolo muy bien. Yo no le doy muchas indicaciones, él juega bien porque siente el juego y sabe dónde colocarse para recibir el balón.

¿Cómo es el jugador peruano en la interna del equipo?

Christian se comporta de la misma manera conmigo, con el presidente, con el utilero, con un compañero que juega mucho, con un compañero que no juega mucho, se comporta de la misma manera. Esta humildad es un valor muy importante para nosotros acá en Al-Fateh. Somos un club trabajador, humilde y él también. No solo es un artista cuando tiene el balón, también es un trabajador que disfruta siempre sonriendo con todo el mundo. Si nos sigues en Twitter o Instagram puedes ver cada vez que hay una foto de él sonriendo. Ahí se ve que está feliz y por eso todo el mundo lo quiere porque vemos que él respeta a todos. Cueva es un gran jugador, pero no actúa como un gran jugador estrella y por eso lo queremos mucho.

Christian Cueva viene destacando en Al Fateh | Prensa - Al Fateh





¿Ha conversado con alguien de la selección peruana sobre el desempeño de Cueva?

Todavía no. Nadie me ha llamado de la selección peruana hasta ahora.

¿Tuvo miedo que le fallara por sus antecedentes en otros equipos?

No, no tenía ningún miedo, porque lo que un jugador o una persona hace en un club no significa que va a hacer lo mismo en otro club. Hay diferentes situaciones en la vida, pero nunca tuve miedo. He hablado con Christian antes que firmara aquí. Hemos tenido una reunión con el presidente, con él, su agente y todo fue muy bien. Desde el inicio he sentido que él quería venir acá, disfrutar , jugar y eso es lo que hace. Pero lo que ha pasado antes, eso no es importante para mí. Yo veo aquí un jugador respetuoso, que se cuida, que entrena bien, que trabaja bien por el equipo y que es muy importante. Eso se refleja en los números: cinco goles, cinco asistencias.

¿Le han puesto algún traductor para que se comunique con sus demás compañeros de equipo?

Christian no necesita un traductor, habla algunas palabras en inglés, tenemos a un jugador que habla portugués y español. Cuando quiere comunicar lo hace con algunos gestos y palabras.

LA HISTORIA DEL FICHAJE

¿Cómo dio con el nombre de Christian Cueva para poder ficharlo en Al-Fateh?

El año pasado, desde marzo, no hemos jugado más, pues faltaban ocho partidos de la liga en 2020 y se acabó por el COVID-19. No sabíamos en ese momento si se iba a acabar la liga o se iba a anular el campeonato. En ese período de dos meses sin jugar, hemos analizado muchos jugadores y el presidente me había enviado el nombre de Christian Cueva, y cuando lo he visto me quedé sorprendido y le dije que si podemos fichar a un jugador de esa categoría hay que hacerlo ahora mismo.

Unos días después, me dijo el presidente que era difícil la situación porque estaba cedido en Pachuca y había otro club, por eso es difícil y me dijo que no lo podía hacer. En diciembre, el presidente me dijo: ‘te acuerdas de Cueva, en este momento es posible ficharlo’, y le dije que lo haga inmediatamente. Hicimos un Zoom y hemos hablado, unos días después fichó por Al-Fateh. Él ha firmado hasta junio del 2022.

Christian Cueva es figura en Al- Fateh | Foto: Prensa Al Fateh





De seguir en ese nivel, ¿le pueden renovar por más años a Christian Cueva?

Si me lo preguntas a mí, yo quiero firmarlo en Al-Fateh y si me voy quiero que firme conmigo a donde me vaya (risas). Si el presidente puede firmar por tres años a Christian lo hace directamente, pero sabes no es el momento de hablar de este tema. Él tiene un año más de contrato y vamos a ver. Estamos muy felices de tenerlo en el club y nos ayuda mucho. Pienso que por su actitud y la persona que demuestra ser, es perfecto para nosotros.

¿Qué le dejó el desempeño de Cueva en el último duelo ante Damac?

Yo sé que si Christian jugaba con nosotros desde inicio de la temporada, estaríamos peleando por una posición en la Copa de Asia. Sabemos que con uno o dos jugadores de élite podemos pelear por el top 4. Estamos construyendo el equipo y no puedes pasar un año de salvar la categoría, al final de la temporada, y al año siguiente jugar por el título. Necesitamos la ventana de fichajes para cambiar las cosas. Fichamos uno o dos jugadores cada mercado y el equipo anda mejorando. Esperamos que con esos fichajes podamos pelear un cupo en la Liga de Campeones de Asia.

¿Cree que con el gran nivel de André Carrillo y Christian Cueva se puede abrir un nuevo mercado de jugadores peruanos en la Liga Saudí?

Los dos peruanos que juegan en Arabia Saudí, todo el mundo sabe que son muy buenos. Eso puede abrir una puerta para otros futbolistas peruanos.

¿Usted ha seguido a algún jugador peruano?

Hasta ahora no. Este año hemos tenido un calendario muy difícil, cada cuatro o cinco días teníamos un partido. Por eso no he tenido mucho tiempo para analizar otros jugadores y seguir otras ligas. Ahora que acaba nuestra liga en un mes vamos a analizar y ver si se puede tener en lista a jugadores de Perú.

¿Qué le parece el juego de André Carrillo?

(Risas) No me gusta jugar contra él porque es muy bueno. Además, está en un gran club (Al Hilal FC), que cuando lo enfrentas, tú como club más pequeño, no tocas mucho el balón. Él es un jugador que marca la diferencia, en el uno contra uno es muy bueno. Hoy (ayer) marcó en la Liga de Campeones de la AFC. Unas veces hablé muy corto con él y es una persona muy humilde y tranquila. Me gustan los jugadores así que hablan con las piernas en el campo, que no hablan demasiado fuera de este.

Desde Arabia Saudí, el técnico de Al-Fateh conversó con El Comercio sobre el desempeño del mediocampista peruano y analizó la liga saudí.





SU EXPERIENCIA EN EL FÚTBOL DE ARABIA SAUDÍ

¿Siendo un técnico joven cómo aprovecha la experiencia de dirigir en Arabia Saudí?

Empecé como entrenador principal en Bélgica a los 31 años. A los 34, salí campeón en Segunda División con Sint-Truiden. Un año después, a los 35, salí ganador de la Copa del Rey con un gran equipo belga como lo es Standard Liège. Meses después, me echó este club y después estuve en otro equipo de Primera División, pero no tan bueno. Luego estuve 11 meses sin club en Bélgica esperando y recibí la llamada de Al-Fateh. En ese momento tenía 38 años. Desde que llegué aquí hace un año y medio me encuentro muy bien. En septiembre firmé el nuevo contrato de dos años y ahora me siento bien. Veremos luego si vuelvo a Europa o voy a América. Estoy disfrutando y aprovechando esta experiencia para ser mejor entrenador que antes y para que la gente me conozca en un nuevo mercado.

Está en un club donde confían en su capacidad y eso se ve reflejado en los resultados

Es un momento muy importante en mi carrera después de ser echado tres veces en Bélgica. Ahora he llegado a un club que tiene la reputación de trabajar muchos años con el mismo entrenador. Eso es lo bueno para mí, que puedo quedarme unos años en un club, con la tranquilidad para trabajar. No tenemos mucha presión aquí en Al-Fateh porque el año pasado hemos peleado hasta el final para salvar la categoría. Este año hemos salvado la categoría antes del final y hemos jugado semifinal de Copa. No tenemos ninguna presión de acabar entre los tres primeros o ganar un título. Es tranquilo y así trabajamos muy bien, la gente del club nos deja trabajar. En Arabia hay clubes que no pagan por meses, aquí nos pagan siempre antes del final de mes. El club está cambiando desde que llegué junto a mi comando técnico.

¿Considera que los extranjeros como Gomis, Cueva, Giovinco, Carrillo, entre otros, han subido el nivel de la liga Saudí?

Hace 10 años, yo estuve acá como asistente en el club Al-Shabab como analista de video, con el entrenador belga Michel Preud’homme y en aquel tiempo se podía jugar con tres extranjeros y un asiático. Ahora que son siete, el nivel ha subido mucho y con jugadores como Gomis, Carrillo, Giovinco, Marin, Cueva y otros, el nivel de la liga ha mejorado bastante.

