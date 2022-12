Un influencer colombiano llamado Yeferson Cossio vivió un incómodo momento luego de que sufriera un accidente cuando paseaba por las calles del Mundial Qatar 2022. Es por eso que en esta nota te contaremos los detalles que debes conocer respecto a este tema y por qué esta acción podría haberle costado la vida a este popular muchacho de las redes sociales, entre otra información.

INFLUENCER PASA MAL RATO EN MUNDIAL QATAR 2022

“Me acaba de atropellar un carro afuera del hotel. Aunque el golpe en la cabeza fue muy fuerte, creo que estoy bien. Empezamos diciembre con toda” indicó en un principio el influencer colombiano Yeferson Cossio, quien sufrió un accidente durante su visita la Mundial Qatar 2022.

En la imagen que compartió, se ven varios vehículos en movimiento; sin embargo, rápidamente la eliminó y no se refirió al asunto en ningún momento, ni en sus historias posteriores, sino que, por el contrario, continuó compartiendo memorables imágenes de su estadía en el Mundial Qatar 2022.

Pasaron los días, y este 01 de diciembre, el influencer explicó lo que le había ocurrido, a través de varias historias en su Instagram.

“Tengo mero chichón en la cabeza por la atropellada del carro ayer”, además criticó la forma de conducir de las personas del país catarí.

“Yo he viajado bastante. Yo conozco muchas culturas y no me había tocado una que manejara tan mal carro. En todos los carros que nos hemos montado, el hombre ha estado a punto de chocarse, literal. En Italia son bestias, pero saben manejar. Aquí son brutos y no saben, al menos los que nos han tocado”, dijo empezando su relato.

Posterior a estos comentarios, el influencer colombiano señaló que él iba distraído comiéndose un sándwich cuando el carro lo atropelló y reconoció haber tenido la culpa de lo que había pasado.

“Entonces apenas frenó, yo caí. Caí de cabeza porque en una mano tenía el sándwich y en la otra tenía el celular, todo distraído. También admito que fue culpa mía… yo estaba como medio bobo por unos segundos y ya, como asimilando qué fue lo que pasó”, explicó.

Yeferson Cossio se molestó con la persona que lo atropelló y fue por esto por lo que este empezó a pelearle en su respectivo idioma, razón por la que el colombiano quiso enfrentarlo, pero un empleado del hotel lo impidió.

Cabe recordar que este tipo de actos violentos o insultar a una persona en la calle está prohibido en Qatar y puede tener consecuencias como la privación de la libertad, millonarias multas y hasta la deportación del país.

QUÉ ES EL MUNDIAL QATAR 2022

La Copa Mundial de Fútbol de la FIFA Qatar 2022 es la XXII edición de la Copa Mundial de Fútbol masculino organizada por la FIFA. Se viene desarrollando desde el 20 de noviembre al 18 de diciembre en Qatar, que consiguió los derechos de organización el 2 de diciembre de 2010.

El Mundial Qatar 2022 inició este 20 de noviembre y finalizará el 18 de diciembre, fechas en las que 32 países disputarán 64 encuentros para obtener la ansiada copa del mundo, que en su última edición fue alzada por Francia.

Será la tercera vez que el torneo se dispute en el continente asiático, tras la edición de 2002, jugada en Corea del Sur y Japón, y la de Rusia 2018, y la primera que se celebra en Asia Occidental. También por primera vez, el torneo tiene lugar en Oriente Próximo, en un país árabe y de mayoría musulmana, así como el de menor extensión territorial.

Qatar viene enfrentando problemas por parte diversas personalidades del mundo; y esto debido a que se viene denunciando que en el país árabe se vulneran varios derechos humanos, algo que no ha simpatizado a estrellas con gran acogida en redes sociales y que los ha motivado a hablar sobre esta situación, poniendo en el peor de los escenarios al país árabe.

Cabe precisar que, en Qatar, algunas de las denuncias públicas serían que no se puede beber alcohol durante el torneo mundialista, las parejas homosexuales tienen prohibida la entrada, y que las mujeres deben cubrirse la cabeza. Sin embargo, las demandas que se realizan, según la agencia EFE, ha generado mayor desinformación sobre las prohibiciones vigentes.

Qatar permite la venta y la ingesta de estas bebidas alcohólicas a personas mayores de 21 años en hoteles, restaurantes y bares con licencia, pero nunca en la calle u otros lugares públicos.

La legislación de Qatar establece que “es un delito beber alcohol o estar ebrio en público”. Hacerlo supone una pena de prisión de hasta seis meses o una multa de hasta 3.000 riales cataríes, alrededor de 800 euros.

Por otro lado, fumar está prohibido en todos los espacios públicos, incluidos museos, clubes deportivos, centros comerciales y restaurantes.

Así mismo, Qatar castiga con penas de uno a tres años de cárcel las relaciones sexuales entre hombres, sin embargo, se ha asegurado que las personas LGTBI que viajen al país durante el Mundial no sufrirán consecuencias legales. Además, lucir la bandera del arcoíris estará permitido en los estadios donde se disputen los encuentros.

Es preciso mencionar también que Qatar prohibiría las relaciones extramatrimoniales durante la celebración del Mundial con penas de hasta siete años de cárcel.

Por último, si bien los turistas “pueden llevar en general ropa de su elección”, la organización precisa que los visitantes, tanto mujeres como hombres, deben cubrir sus hombros y rodillas cuando acudan a lugares públicos como museos y otros edificios gubernamentales; además de tomar una fotografía de una persona, publicar, mostrar o distribuir la imagen original o cualquier copia de la misma sin el permiso del sujeto.