“ Yo Soy: Grandes batallas ” se ha convertido en uno de los programas televisivos favoritos de todos los peruanos. Cada noche, los imitadores de distintos músicos buscan convencer al selecto jurado compuesto por Tony Succar, Maricarmen Marín, Katia Palma y Mauri Stern. Y, este último, sin duda, es quien se está robando la atención por sus ácidos comentarios.

Esta vez, quien recibió las durísimas críticas por parte del ex Magneto fue Rubén Zeña, imitador de Farruko, que minutos antes había retado a Andrés Calamaro. El mexicano no tuvo reparos en disparar palabras de grueso calibre que dejaron boca abierta a más de uno.

“Te voy a decir el premio que te ganaste esta noche. Te ganaste la peor presentación que hemos tenido durante estas batallas. Felicidades”, señaló el cantante y productor.

“Cuando tú regreses a tu casa y veas lo que hiciste al comienzo, vas a decir: ‘Sí tiene razón Mauri’. Si no te das cuenta, no pasa nada. No vuelvas a cantar. Tienes que darte cuenta lo que pasó”, agregó el miembro del jurado.





¿Y qué dijo Mauri Stern de André Calamaro?

De otro lado, Francisco Chávez, quien se metió en la piel del músico argentino, también recibió reclamos por parte de Stern. “Siento que no fue su mejor presentación. Tu voz necesita tener un poco más de energía”, sostuvo.

Desde que se convirtió en parte del jurado de “Yo Soy”, Stern se ha encargado de robarse el show en cada programa. Algunos televidentes están de acuerdo con lo estricto y exigente que es, otros simplemente no lo avalan.

