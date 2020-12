Yolanda Medina nació y se crío en el distrito Mariscal Nieto en Chiclayo. Desde muy pequeña se interesó por la música cantando boleros, pero con el boom de la cumbia se animó a pasar por este género musical ganándose un nombre con su agrupación ‘Alma Bella’.

En el escenario no solo se caracteriza por su imponente voz, sino por como maneja el escenario con el baile. Ella hace una pausa a sus actividades y se confiesa con El Comercio sobre sus inicios en la música, como enfrentó la muerte del papá de su hija, lo que aprendió de la pandemia y sobre el albergue de perros que tiene y cómo pueden ayudarla en esta noble causa. A su vez, contó que hasta el momento no tiene respuesta por el robo de su auto que sufrió hace algunas semanas atrás.

¿Cómo nace tu interés por la música?

A mis padres siempre les encantaba escuchar música, boleros, clásicos, pero en mi familia soy la única que emprendió la carrera como cantante.

¿Cómo fueron tus inicios en la música?

Yo empecé desde niña, prácticamente desde los 15 años en una orquesta pequeña y poco a poco fui conociendo el rubro de la música con bandas más conocidas en Chiclayo. A los 20 años formo parte de Agua Bella y luego ya creo Alma Bella. Entonces, ya tengo 20 años de carrera musical con Alma Bella. Vengo manejando un albergue de perritos y a la par estoy emprendiendo mi propia marca de ropa.

¿Y cómo te asocias con Nilver Huarac?

Cuando yo vengo a Lima es que me asocio con él. De ahí viene Nilver a ser dueño y como tenía las conexiones con los canales pasa también a ser manager. Por eso, compartíamos el nombre.

¿Y sientes que Nilver Huarac fue un apoyo para tu carrera musical?

Por supuesto. Cuando yo estuve en el norte conocí a mi primer manager que se llamaba Juan Arce, de Cántaro Récords, quien fue la persona que me contactó con Nilver Huarac. Luego Nilver fue mi segundo manager acá en Lima y con él trabajé casi 14 años compartiendo la agrupación.

¿Qué tan duro fue para Alma Bella este 2020?

Yo no he realizado ningún show virtual para proteger a mis músicos porque no todos son de Lima. Algunos viven en Huaral, otros viven en Ica, en Chimbote y Chiclayo. Cuando trabajaban semanalmente acá, ellos alquilaban un cuarto para dormir. En la pandemia tuvieron que regresar a su lugar de origen. Realizar un show virtual no es barato. Yo he pensado dejar el show virtual hasta más adelante, que ya pasé la pandemia y evitar el contacto con la gente. Ese fue el motivo de porque yo no he realizado show virtuales.

¿Qué tan difícil fue para ti consolidarte en la música?

Por supuesto para poder entrar acá a los medios, ha sido totalmente difícil, tocar puertas, esperar que te escuchen. Incluso cuando formé el grupo se llevaron a las cantantes que yo tenía. Trabas siempre hay, poner un tema en la radio fue difícil. Hasta que encontré a Virginio Capuñay, quien falleció recién y me apoyó desde el primer momento.

Entré a la radio a nivel nacional con el tema ‘Niña Tonta’, un tema clásico de Alma Bella, que justamente lo estamos volviendo a grabar con Maricarmen Marín. Desde ahí me quedé por Lima, recuerdo que era el año 2000 me quedé viviendo aquí de manera estable. A raíz de eso conocí productores, que comenzaron a manejar mi carrera y poco a poco me quedé en este ambiente. En el Perú, la música, las personas que pueden invertir en radio y yo no tengo el dinero para pagar y que sea un boom.

¿Cuál crees que ha sido el éxito de Alma Bella?

El éxito de la agrupación ha sido en shows porque yo he demostrado junto a mi orquesta, quienes me acompañan hace 15 años, la música que hacemos. Todo lo he manejado por redes y la misma gente se da cuenta por la calidad de nuestro temas y música.

¿Cuál es el viaje que más recuerdas?

Tuve un viaje a Costa Rica que me duró casi un mes. Fue una gira muy bonita ahí. Luego, ya comenzamos a ir a Estados Unidos, Suecia, Finlandia y otras partes de Europa. Hemos tenido un recorrido por colonias peruanas, pero en Costa Rica fue para cantarle a la misma gente de ese país por el año 2007.

¿Y piensas sacar algún feat con otro cantante?

Sí, por supuesto. Estamos preparando un CD, que se llama “20 años en tu vida, 20 años en tu corazón Alma Bella”, tengo como dúo a Dilbert Aguilar, Amaya Hermanos, entre otras cinco orquestas. Incluso estoy en conversaciones con Susan Ochoa para grabar un dúo, como las dos somos norteñas, esperamos que salga algo bonito.

¿Y por las redes sociales te has contactado con algún cantante internacional?

No, pero si me encantaría mucho grabar con dúo mexicano, ya que justo estoy con una disquera de ese país llamada ‘Nota Negra’, que recién estamos en conversaciones para grabar con duetos de México. Además, ya he grabado un tema con ellos que se llama: “Como lo hizo” producido en México. Apunto a que el año 2021, ‘Alma Bella’ tenga roce internacional y podamos hacer duetos con bandas mexicanas y vamos por eso.

¿Cuándo se estrena esa canción?

La canción ya está grabada. Nosotros vamos a empezar a ensayar esta semana como grupo porque no se podía hacer muchas cosas por esta situación. El gimnasio donde yo ensayaba esta cerrado porque hacerlo en casa es un poco complicado. Ahora, comenzamos a ensayar y hacer nuestra gira de medios para promocionar esa canción.

¿Cuál es la mayor satisfacción que te dio la música?

Yo creo que mis 15 años, que fue el primer reencuentro de todas las Almas Bellas, que se hizo con las chicas que recién empezamos. Fue un momento inolvidable, que todas nos pusimos el traje rosado como unas niñas y fue un momento muy emotivo para mí. Estuvieron Karen Dejo, Michelle Soifer, Anabel Torres, Dorita Orbegoso, todas las chicas que iniciaron la agrupación ‘Alma Bella’.

¿Todavía tienes comunicación con ellas?

Con todas me comunico. Leysi Suárez, Genesis Tapia, todas son como mis hijas. Nos llamamos y siempre nos saludamos.

¿Siempre te gustó cantar cumbia?

Yo cantaba balada, pero tú sabes que para el artista que se dedica a la balada, le es difícil entrar al mercado y ganar dinero porque antes no se ganaba mucho dinero. La cumbia siempre ha sido el fuerte a nivel de provincia y fue un boom por el año 2000. Entonces, decidí cantar cumbia.

¿Si no hubieras sido cantante a que te dedicarías?

Yo creo que obstetra. Estudié esa carrera, pero no me alcanzó los medios económicos para continuar estudiando esa carrera.

¿Qué hiciste con tu primer sueldo de cantante?

La verdad siempre estuve con mi madre, ella a veces era como mi manager. Creo que con ese dinero compramos un juego de muebles porque no teníamos . Luego comencé a llenar mi casita y poco a poco todo mejoró.

¿Cuál es el tema que más te gusta cantar?

El Bom Bom Asesino es un icono y junto a Evidencias son los temas que nos representan a nivel nacional e internacional.

¿ A tu hija le gusta la música?

Ella tiene 25 años. Acabó la carrera de Ciencias de la Comunicación, me ayuda mucho en mis redes. Se dedica a la comunicación corporativa.

Pasando a otros temas, ¿Sé solucionó el tema del robo de tu camioneta?

No, nunca se solucionó. Hasta ahora no me toman la manifestación del guachimán de la cuadra con eso te digo mucho. La justicia toma su camino y piensa que es el correcto. A mi no me han solucionada nada. He tenido hasta amenazas telefónicas pidiendo rescate de mi carro, pero no he tenido la suerte de recuperarlo. Me quedé sin herramienta de trabajo.

Imagino qué aún sientes impotencia...

Se acabó la cuarentena, se fue el ejército y aparecieron los dueños de lo ajeno a hacer de las suyas. Hemos quedado desprotegidos.

¿Cómo vas con tu emprendimiento de la marca de ropa?

Supuestamente yo lo lanzaba el 31 de octubre, el día 29 iba trayendo la mercadería en mi carro las cajas de ropa, bolsas, andamios porque lo iba a hacer en una habitación de la casa porque iba a ser virtual por ahora. Cuando me robaron, me dejaron sin mercadería. Igual la voy a lanzar 15 de diciembre y estoy retomando todo de a pocos.

¿Cómo nace la idea de tener un albergue de animales?

Ya tenemos casi tres años. Esto empezó como jugando porque yo amo a los perros, me gusta los animales. Tengo una gallina de mascota que me la encontré en una agencia de viajes. He rescatado perro de la calle y pistas. Así comencé a rescatar animales hasta que alcancé a tener 35 perritos. Lo damos en adopción, primero curándolos poniéndolos bonitos y luego darlos en adopción.

¿Qué actividades has hecho para sostener este albergue?

Recién hemos hecho una caja china, hemos hecho rifa, ver la manera de hacer un live con mis perros. Yo sin trabajo es sumamente complicado. Si alguien desea apoyarnos nos pueden buscar en las redes sociales como ‘Amigos Animalistas Perú’.

¿Y sola te encargas del mantenimiento del albergue?

En realidad tengo una persona llamada María Grazia que siempre está pendiente de ellos. Es la que se encarga de estar con ellos las 24 horas. Yo voy dos o tres veces la semana. Trato de buscar toda la ayuda posible pidiendo alimentos, limpieza, y velar por la salud de los perros. Hemos encontrados perros mutilados y necesito ayuda médica. Yo veo toda la parte logística.

¿Cuál fue el momento más complicado en tu vida?

El papá de mi hija falleció de cáncer cuando mi hija tenía 11 años. Yo me he ido manejando como una mujer sola en todo ese tiempo. Después, tuve mi pareja y tuve algo de apoyo. La gente no sabe los momentos complicados que uno pasa. He pasado momentos críticos que me han traído al suelo; sin embargo, siempre me han visto cantando y riendo. Cuando mi papá falleció, a los pocos días después tenía una presentación en Arequipa, los promotores no querían pagar si yo no iba. Imagínate, mi papá fallezca y yo tener que ir a cantar, era algo muy fuerte. Muchas personas creen que ser artista es fácil y no es así.

Finalmente, ¿Qué lección te dejó este 2020?

Yo nunca pensé cambiar mi rubro de cantante y ponerme a diseñar ropa. También aprendí a ahorrar y malgastar el dinero. Esta pandemia me ha enseñado a hacer más tacaña conmigo misma. No me ha faltado un plato de comida en mi mesa. Ahora, sacar adelante al grupo e ir con todo en mi marca de ropa.

