La serie digital ook Reads - Las historias de Bluey ya suma más de 91 millones de reproducciones.
La serie digital ook Reads - Las historias de Bluey ya suma más de 91 millones de reproducciones.
Por Redacción EC

BBC Studios culminó la primera temporada en español de Book Reads: Las historias de Bluey, una serie digital que reúne diez cuentos de la popular perrita animada, narrados por reconocidas figuras del entretenimiento. La producción, que ya está disponible en los canales digitales de la franquicia, marca la llegada de este formato a la audiencia hispanohablante de América Latina.

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