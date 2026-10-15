BBC Studios culminó la primera temporada en español de Book Reads: Las historias de Bluey, una serie digital que reúne diez cuentos de la popular perrita animada, narrados por reconocidas figuras del entretenimiento. La producción, que ya está disponible en los canales digitales de la franquicia, marca la llegada de este formato a la audiencia hispanohablante de América Latina.

La serie cuenta con las voces de las actrices Gina Torres (Suits, 9-1-1: Lone Star) e Itatí Cantoral (María la del Barrio), la cantautora Kali Uchis y el actor y cantante Jaime Camil (Jane the Virgin, Coco). A través de diez títulos, los artistas leen en voz alta historias protagonizadas por Bluey y su familia, en una propuesta que busca acercar los libros a los niños y sus padres mediante personajes y voces reconocibles.

Una apuesta digital que suma millones de visualizaciones

Los diez episodios ya pueden verse en el canal oficial de YouTube de Bluey Español y en bluey.tv. Los capítulos se estrenaron a razón de dos por semana, hasta completar esta primera temporada en español. Los cuentos están pensados para acompañar distintos momentos familiares, desde la lectura antes de dormir hasta los viajes en auto o las reuniones en casa.

“Sabemos que la lectura ocupa un lugar importante en el día a día de las familias. Book Reads propone una nueva forma de experimentar y interactuar con los libros de Bluey, y estamos muy felices de traer este contenido a nuestros canales en América Latina”, afirmó Murilo Hinojosa, vicepresidente de Productos de Consumo y Alianzas Comerciales para EMEA y América Latina en BBC Studios.

El formato debutó en inglés en febrero de 2024, con una lectura a dos voces de las hermanas Kylie Minogue y Dannii Minogue. Desde entonces, las dos primeras temporadas han acumulado más de 91 millones de visualizaciones en los canales digitales de Bluey. La producción también obtuvo un Premio Lovie en 2024 y fue reconocida como Mejor Serie de Marca en la categoría Web/App de los Premios Kidscreen de 2025.

América Latina, un nuevo mercado para la franquicia

Antes de su lanzamiento en español, Bluey Book Reads ya contaba con versiones en alemán, francés y coreano. Su llegada a América Latina amplía la estrategia de localización de BBC Studios, que busca conectar con las familias a través de contenidos adaptados a sus idiomas y mercados.

La expansión también se vincula con el negocio de productos de consumo y licencias de la franquicia. Los libros de Bluey son publicados por Penguin Random House, licenciatario de la compañía, dentro de un ecosistema que incluye productos y alianzas comerciales. “Cerrar esta primera temporada en español es un momento especial para nosotros. Ver a las familias de la región sumarse cuento a cuento nos confirma que había un deseo real de vivir a Bluey en su propio idioma, y estas diez historias son nuestra manera de agradecer ese cariño y de seguir acompañando los momentos que más importan en casa”, sostiene Hinojosa.

Bluey, disponible en Disney+, sigue las aventuras de una perrita blue heeler que transforma situaciones cotidianas en juegos junto a sus padres, Bandit y Chilli, y su hermana menor, Bingo. La serie animada ha extendido así su presencia más allá de la pantalla, con libros y contenidos digitales que buscan convertir sus historias en experiencias compartidas entre niños y adultos.