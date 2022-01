YouTube apostó por el material original para entrar a la competencia con Netflix, HBO y Amazon Prime Video. Pero “la ambición rompe el saco” y lamentablemente YouTube Originals nunca despegó como se esperaba en el negocio del ‘streaming’.

A pesar de dar a la luz títulos como “Cobra Kai” y “Step Up”, y documentales y formatos de “reality” protagonizados por estrellas de Hollywood como Will Smith y cantantes de la talla de Justin Bieber, Camilo, Alicia Keys y Demi Lovato, Youtube Originals no logró su cometido.

Como se sabe, la estrategia de YouTube Originals no obtuvo los resultados esperados por Google y llegó a perder a algunas de sus producciones en favor de otras plataformas de la competencia. Eso fue lo que pasó, por ejemplo, con “Cobra Kai” que para sobrevivir debió pasar a manos de Netflix, un competidor directo.

El director comercial de YouTube, Robert Kyncl, anunció este martes el cambio de planes del portal, que es propiedad de Google y a partir de ahora basará su modelo de negocio —aparte del video “on demand”— en alojar contenido producido por creadores independientes.

“En el futuro, solo financiaremos programas que formen parte de nuestros programas Black Voices y YouTube Kids”, añadió Kyncl.

Asimismo, la directora de la división de formatos originales, Susanne Daniels, abandonará la compañía.

Entre las producciones de YouTube Originals con más repercusión han destacado “Justin Bieber: Seasons”, “Demi Lovato: Dancing With The Devil”, “Will Smith: Best Shape of My Life” y “The Real Story of Paris Hilton”.

La marca también retransmitió conciertos en directo de artistas como Taylor Swift, Coldplay, Paul McCartney y Andrea Bocelli.

YouTube nació en 2005 como una plataforma de citas a través de videos. Al menos fue así como lo describió Steve Chen —uno de sus fundadores— durante el festival South by SouthWest (SXSW) en Austin. Él junto a sus socios Chad Hurley y Jawed Karim, incluso habían registrado youtube.com un 14 de febrero, día de San Valentín.

Pero esta idea no tuvo mucho éxito hasta que —cinco días después de haber lanzado el primer video— se abrió el concepto del sitio para que las personas pudieran subir cualquier tipo de contenido. Un año después, el éxito fue tan rotundo que la plataforma fue comprada por Google a 1.600 millones de dólares.

Con información de EFE.

