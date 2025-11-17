Jefferson Farfán continúa sorprendiendo a sus seguidores: recientemente dio a conocer con gran entusiasmo su nuevo canal de streaming en YouTube, llamado Satélite Plus. Con este proyecto, la ‘Foquita’ incursiona como productor y creador audiovisual en el competitivo mercado digital peruano. A continuación, te contamos cómo reaccionó el mundo del streaming.

Así reaccionó el mundo streaming en el Perú tras saber del nuevo canal de Jefferson Farfán en Youtube

“¿Estás seguro de que ese es el año en el que quieres lanzar tu network e invertir lo que sea que tienes que invertir? En el 2026 hay elecciones y, cuando hay elecciones, es un año muy político, la gente sabe a quién quiere ver”, dijo Carlos Orozco, conocido creador de la ‘La Roro Network’.

Por su parte, Curwen, otro conocido personaje del streaming, dijo lo siguiente: “Voy a ser cien por ciento honesto. Le deseo lo mejor a mi Gerardito Pe, Laura Spoya y Mario. Son unos tipazos, a mí me caen super bien. No sé si yo les caiga bien. ¿Trabajaría en el Satelite? No, la verdad que estoy contento donde estoy".

De otro lado, el popular ‘Pelao Good’ también expresó su sentir sobre el nuevo proyecto de la ‘Foquita’. “Vino Farfá, está bien que haga su streaming. Ahora, quién va a venir, ¿‘Cachín’? Que haga su streaming. Tú, que estás en tu barrio, haz tu streaming. Algo hermoso del Internet es que cualquier hue*** como yo puede hacer un streaming".

Por último, el popular ‘Fanodric’ le dedicó unas palabras a Farfán. “¿Realmente hay tanto público en el streaming en Perú? Me encuentro canales de streaming que tienen producción de televisión. Cuatro panelistas, cámaras profesionales y veo sus reproducciones, hace tres días, 500 vistas. Cómo sobreviven".

Esta es la peculiar forma en la que Farfán llamó a Mario Irivarren en la promoción de La Manada en Satélite Plus

Este fin de semana, las redes sociales se estremecieron con el lanzamiento del nuevo canal de streaming ‘Satélite Plus’ de Jefferson Farfán en YouTube. A pesar de las diversas especulaciones que se generaron en las últimas horas por los nuevos fichajes y programas, el espacio digital anunció con bombos y platillos la llegada de ‘La Manada’, que será conducido por Mario Irivarren, Laura Spoya y Gerardo Pe. Sin embargo, durante el video promocional del programa, la ‘Foquita’ llamó con un particular apodo al modelo peruano, lo que generó diversas reacciones entre los seguidores. Así, el popular ‘10 de la calle’ apuesta por brindar a su público contenido de calidad, con el objetivo de consolidarse en el ámbito digital.

Este viernes 14 de noviembre, el exdelantero de Alianza Lima oficializó a Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe como nuevos integrantes de ‘Satélite Plus’ en YouTube. Es así que, a través de un divertido video publicado en sus redes sociales oficiales, la ‘Foquita’ presentó, fiel a su estilo, el estreno del programa ‘La Manada’, donde tildó de “correlón” al chico reality. “¿Ustedes no eran tres? Ya sabía, ya. El otro, como siempre, correlón”, dice al exfutbolista. Por su parte, la expareja de Vania Bludau respondió lo siguiente: “¿Alguien dijo correlón? Esto es solo el inicio. La manada ya tiene nueva casa. Y qué casita, ¿eh?”.

¿Qué más dijo Gerardo Pe?

Por último, Gerardo Pe instó al público a no perderse ningún capítulo del programa: “Estamos listos para darles purito show, como les gusta a ustedes, papacitos lindos”. Así, en cuestión de horas, el clip sumó miles de reproducciones en las redes y llevó al hashtag #ManadaGaláctica a ocupar los primeros lugares entre las tendencias en el internet. Es importante mencionar que dicho espacio digital se estrenará este lunes 17 de noviembre en el horario fijo de 11:30 a. m. a 1:30 p. m., en la que prometen convertirse en los más vistos del streaming nacional.