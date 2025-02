Alianza Lima ganó 1-0 a Boca Juniors por la ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores. Por lo tanto, ahora la obligación de darle vuelta al marcador será del cuadro azul y oro, que buscará hacerse fuerte con su gente este martes en La Bombonera. En este contexto, Davoo Xeneize, famoso streamer hincha del conjunto boquense, le hizo un pedido especial a Luis Advíncula, futbolista peruano que será titular ante los blanquiazules.

Davoo Xeneize y el pedido especial para Luis Advíncula hoy: “Sácate la mufa eliminando a Alianza Lima”

El famoso fanático de Boca se dirigió a Advíncula para recordarle que fue muy importante en los últimos años durante momentos claves para el conjunto argentino. Además, también hizo hincapié en el cariño que le tiene el hincha.

“Luis, usted fue muy querido por el hincha de Boca. Fue ovacionado en La Bombonera, ¿se acuerda de aquel Boca vs. Colo Colo? Y usted, lesionado, recuperado y corriendo, y la tribuna ‘Negro’, ‘Negro’. Después un periodista te preguntó si te molestó que te canten eso como si fuese racista y tú dijiste no, porque sé que lo dicen cariñosamente. Te sentiste parte de la familia bostera”, empezó diciendo Davoo.

Davoo es fanático de Boca y de Juan Román Riquelme.

Luego, el joven argentino recalcó que, si bien Advíncula es un jugador trascendental, su nivel no fue el esperado en los últimos encuentros. “Te acuerdas cuando casi nos quedamos afuera de fase de grupos y apareciste con Pereira, Colo Colo en Chile y la final con Fluminense la perdimos, pero tú metiste un golazo, la gente te aplaudió. Llega el 2024, fuimos a jugarle a River, asistencia tuya para el gol de Merentiel, lo empatamos y pasamos. Pero, para, porque esto sigue Advíncula, porque llegan los octavos de Sudamericana y te hiciste expulsar a los 30 segundos, porque llegan las semis de la Copa Argentina y te hiciste expulsar a los 46 minutos. En 2024, tú lo dijiste, quedaste en deuda con el hincha. Jugaste un mal campeonato”.

Luis Advíncula marcó su primer gol del año con Boca Juniors ante Aldosivi. (Foto: Borca Juniors)

Como reflexión final, el streamer le pidió al peruano quitarse la mala suerte este martes ante Alianza Lima. “El hincha ha sido muy crítico con algunos jugadores que han sido expulsados, pero a ti siento que te la dejó pasar bastante, porque fueron dos expulsiones bastantes insólitas. Hace poco me hiciste un golazo y qué dijiste, ¿me saqué la mufa? No, no, Luis, la mufa sácatela el martes. Jugamos un buen partido en Libertadores, eliminamos a Alianza Lima, clasificamos a la fase 3 y ahí sí te vas a sacar la mufa, pero aparece el martes, Luis”.

