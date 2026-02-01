La espera está llegando a su fin para Ricardo Mendoza y su pareja Katya Mosquera, quienes atraviesan los últimos días antes del nacimiento de su primer hijo varón. El comediante no ha ocultado su emoción y, en una reciente aparición televisiva, dejó ver el lado más sensible de una etapa que marca un antes y un después en su vida personal.

Con declaraciones cargadas de cariño, recuerdos de momentos clave del embarazo y una cuenta regresiva que ya se mide en días, Mendoza ha compartido con el público cómo vive la llegada de su bebé y el profundo vínculo que lo une a su pareja.

¿CUÁL FUE EL AMOROSO MENSAJE QUE RICARDO MENDOZA DEDICÓ A SU PAREJA?

Durante una entrevista en el programa ‘Arriba mi gente’, Ricardo Mendoza sorprendió al dedicarle un mensaje directo y emotivo a Katya Mosquera en televisión nacional. Con voz cargada de emoción, el comediante expresó su amor y gratitud hacia quien lo acompaña en esta nueva etapa.

“Quiero que mi novia, mi esposa, la mamá de mis hijos del futuro vea esto y sepa que la amo”, dijo Mendoza, dejando en claro la solidez de su relación y su entusiasmo por la familia que están formando. El artista agregó que se siente “muy contento y emocionado”, evidenciando que la paternidad lo ha llevado a mostrar una faceta más íntima y afectuosa.

¿CUÁNDO NACERÁ EL BEBÉ Y CÓMO VIVE LA PAREJA LA ESPERA?

Ricardo Mendoza confirmó que el nacimiento de su hijo es inminente y que todo está preparado para recibirlo. Según contó, ya no se habla de meses, sino de días.

“Faltan días. Tenemos la maleta, tenemos todo, estamos bien, lo único que falta es que llegue”, comentó el humorista, señalando que tanto él como Katya están listos para el gran momento. También volvió a confirmar que el bebé será varón, algo que la pareja ya asimiló con ilusión y expectativa.

¿CÓMO SE REVELÓ ANTERIORMENTE EL SEXO DEL BEBÉ Y QUÉ PAPEL JUGÓ EL HUMOR?

Durante un show de Hablando Huevadas denominado como “El Baby Shower de Richavo”, realizado en diciembre en San Miguel, Ricardo Mendoza y su compañero Jorge Luna mezclaron comedia y celebración para anunciar el sexo del bebé.

En medio de bromas, lanzaron confeti rosado para confundir al público, antes de aclarar que se trata de un niño. “Los colores no tienen género”, bromeó Mendoza, desatando risas y aplausos. El evento contó con música en vivo y la presencia de reconocidas agrupaciones, según informa Infobae.

¿QUÉ HA VIVIDO LA PAREJA DE RICARDO MENDOZA TODO EL PROCESO DEL EMBARAZO?

Aunque ha preferido mantenerse alejada de los reflectores, Katya Mosquera ha sido una figura clave en esta etapa. Su apoyo ha sido constante y discreto, acompañando a Mendoza sin buscar protagonismo.

“Estoy muy tranquila, muy contenta, estamos formando una familia muy bonita”, declaró tras conocerse el embarazo. También señaló que su hijo mayor está feliz con la llegada de su hermano, destacando la armonía familiar que viven actualmente.

¿CÓMO SE CONOCIÓ LA NOTICIA DE QUE MENDOZA Y MOSQUERA SERÍAN PADRES?

El anuncio del embarazo se hizo público en septiembre de 2025, durante un show de Hablando Huevadas en la Torre Eiffel, en París. La revelación tomó por sorpresa a los seguidores y generó miles de mensajes de felicitación en redes sociales.

Desde entonces, Ricardo Mendoza ha compartido momentos íntimos del embarazo, como ecografías y latidos del bebé, mostrando que, más allá de su humor irreverente, atraviesa uno de los capítulos más felices de su vida.