Una de las actrices más reconocidas a nivel nacional, Érika Villalobos, ha pasado por momentos difíciles en su vida personal en los últimos años, especialmente cuando su expareja, Aldo Miyashiro, le fue infiel con la periodista Fiorella Retiz, lo que provocó que la relación se terminara. A pesar de estos malos momentos, la actriz ha seguido adelante y se encuentra en una nueva etapa de su vida, al parecer, más tranquila y plena. Sin embargo, en el apogeo del programa ‘El valor de la verdad’, la actriz reveló si se sentaría en el temible sillón rojo para someterse a las 21 preguntas del programa concurso y contar detalles íntimos de su vida privada y profesional. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ DIJO ÉRIKA VILLALOBOS SOBRE SU POSIBLE PARTICIPACIÓN EN ‘EL VALOR DE LA VERDAD’?

En la última edición de ‘Nadie se salva’, que se transmite por YouTube, estuvo como invitada Érika Villalobos, quien compartió detalles de su vida y proyectos personales. En ese sentido, uno de los panelistas del programa no dudó en preguntarle si sería posible que se sentara en ‘El valor de la verdad’ para hablar sobre temas polémicos relacionados con su vida privada, y que en su momento ocasionó mucha conmoción entre los seguidores en las redes sociales.

Érika Villalobos reveló si se sentaría en el temible sillón rojo para someterse a las 21 preguntas de 'El valor de la verdad'. Foto: Captura YouTube

Por ello, la actriz respondió tajantemente que no tendría ningún sentido referirse sobre cosas que la mayoría ya sabe, dejando claro que no participará en ningún episodio. “No, mi vida no es tan, digamos, ya todos los saben y los que no saben es porque yo no lo he querido decir y no lo voy a querer decir en ‘El valor de la verdad’. No tiene ningún sentido. ‘El valor de la verdad’ funciona para que alguien cuente algo que nadie sabe y no lo voy a contar”, sostuvo la expareja de Miyashiro.

¿POR QUÉ NO IBA A SALIR EL EPISODIO DE TILSA LOZANO EN ‘EL VALOR DE LA VERDAD’?

El último viernes, en ‘La noche habla’, estuvo como invitado Beto Ortiz, quien estuvo contando un poco más de la siguiente invitada en ‘El valor de la verdad’: Shirley Arica. Sin embargo, durante la entrevista, el periodista reveló por primera vez que el episodio de Tilsa Lozano, actual conductora del programa, casi no sale al aire en 2013 y, a su vez, el público se perdería de las confesiones de su relación amorosa oculta con Juan Manuel Vargas. Por su parte, la exvengadora mencionó que también había una “mano negra” que tenía la intención de que sus declaraciones no se vuelvan viral.

Aunque eso no es todo, ya que el comunicador confesó la principal razón por la que la entrevista de la popular ‘Tilín’ estuvo a punto de ser censurada del programa concurso y del canal, ya que, según él, en esa época, los nuevos directivos eran conservadores. “Coincidió el programa con el cambio de administración o de dueños de Latina en el 2013. Me parece que los directivos eran un poco conservadores y querían hacer televisión blanca. Las negociaciones no lo pudieron impedir. Si no hubiera sido un romance de personas que todo el mundo conocía, tú te hubieras cortado las venas y no pasaba nada. Los televidentes se vieron identificados. Fue un fenómeno. Eres un fenómeno”, sostuvo Ortiz.