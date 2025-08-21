La tensión en el mundo digital peruano volvió a encenderse luego de que el streamer Víctor Caballero, conocido como Curwen, lanzara fuertes declaraciones contra los seguidores del alcalde de Ate, Franco Vidal, a quienes suele llamar “los dibujitos”. Sus palabras llegaron durante una transmisión en vivo, donde no solo criticó a quienes lo atacan, sino que también recordó los múltiples intentos de intimidación que ha enfrentado a lo largo de su carrera.

Lejos de mostrarse afectado, Curwen respondió con ironía y firmeza a los mensajes de amenaza, asegurando que ya ha pasado por situaciones similares en el pasado y que ningún intento de amedrentarlo lo detendrá. A continuación, te contamos qué dijo.

¿QUÉ FUE LO QUE LE RESPONDIÓ CURWEN A LOS DEFENSORES DEL ALCALDE DE ATE?

En pleno streaming, Curwen no dudó en responder a los seguidores de Franco Vidal que lo atacaban. Entre bromas e ironía, aseguró que las amenazas de filtrar su información personal ya no le sorprenden. “¿Quieres doxear mi dirección? Hazlo. ¿Quieres doxear mis datos privados, los de mi familia? Hazlo. Ya lo han hecho hace hace diez años. Llegaste tarde, papacito. A mí me han filtrado toda mi información, todos mis datos bancarios. Han filtrado mi número telefónico. Hazlo. Llegaste tarde.”, expresó.

El periodista y streamer recordó que esta situación la viene enfrentando desde hace más de una década. “Cuando publiqué mi primer video de Comunicore, allá por el año 2014, mucha gente empezó a difundir mi ficha Reniec. 2014, papá. Hace 11 años. Llegaste tarde a la fiesta”, agregó con tono desafiante.

Incluso reveló que en el pasado fue víctima de suplantación en el propio Reniec. “¿Me quieren matar en Reniec? Me mataron hace dos años. Hace dos años me mataron. Llegaste tarde, papá”, sentenció. Con ello buscó dejar claro que ninguna amenaza virtual lo amedrentará ni lo alejará de sus transmisiones.

¿QUIÉN ES CURWEN?

Víctor Caballero, popularmente conocido como Curwen, inició su trayectoria digital en 2014 con el proyecto El Diario de Curwen, espacio en el que abordaba temas de política nacional con un estilo crítico y pedagógico. Su seudónimo se inspira en Joseph Curwen, personaje de la novela El caso de Charles Dexter Ward de H. P. Lovecraft, lo que refleja la influencia literaria en su identidad digital.

Con los años, su estilo directo y su capacidad para generar debate lo llevaron a convertirse en uno de los streamers peruanos más reconocidos. En 2019 fue considerado entre los principales influencers en el ámbito de noticias y política, un reconocimiento que coincidió con la expansión del streaming como formato de comunicación masiva.

Polémicas con personajes como ElZeein y Ric La Torre lo han acompañado a lo largo de su carrera, y lejos de afectarlo, han incrementado su visibilidad. Hoy también es parte del popular podcast Todo Good, donde comparte micrófonos con Gerardo Pe, Dafo, Laura Spoya y Mario Irivarren, combinando humor, análisis y crítica social.

¿QUIÉN ES FRANCO VIDAL?

Franco Vidal, alcalde de Ate de 30 años, ha ganado notoriedad por su particular forma de conectar con el público. Combina su gestión municipal con transmisiones en vivo en la plataforma Kik, donde comparte desde partidos de fútbol amateur hasta actividades oficiales de su distrito.

Su comunidad digital, que se autodenomina “los dibujitos”, lo respalda activamente y suele enfrentarse a quienes critican a su líder. Esta cercanía digital le ha permitido trascender los límites de Ate y construir una base de seguidores en otras regiones. Durante visitas a ciudades del sur como Tacna, Moquegua y Arequipa, ha recibido muestras de apoyo que reflejan el alcance de su popularidad.

Con un estilo que mezcla entretenimiento y política, Vidal se ha convertido en una figura singular dentro de la política peruana, siendo uno de los pocos alcaldes que logra proyectar su imagen a través del streaming y competir por la atención de audiencias jóvenes.