Este fin de semana, Jefferson Farfán y Roberto Guizasola regresan con la tercera temporada de ‘Enfocados’ y tendrán como primer invitado a Raúl Ruidíaz, uno de los jugadores más representativos de Universitario de Deportes, ya que se formó allí y debutó profesionalmente. Sin embargo, el buen momento futbolístico de Alianza Lima, tanto en la Liga 1 como en la Copa Libertadores 2025, ha generado una sorpresiva respuesta de la ‘Pulga’ ante la pregunta del popular ‘10 de la calle’, lo que ha originado un debate entre los hinchas en las redes sociales. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ DIJO RAÚL RUIDÍAZ SOBRE EL PRESENTE DE ALIANZA LIMA?

En el adelanto de ‘Enfocados’, que se transmite por YouTube, Raúl Ruidíaz fue el tercer invitado de la nueva temporada, donde contará sus mejores anécdotas en el mundo del fútbol durante estos años. Aunque Jefferson Farfán, fiel a su estilo, comenzó a bromear con el futbolista sobre llevarlo a Alianza Lima, a pesar de que la ‘Pulga’ es hincha confeso de Universitario de Deportes, el exseleccionado le propuso irse a La Victoria: “Ya, dime cuánto quieres, yo te voy a pagar. Pásame mi billetera...”, exclamó.

Sin embargo, la propuesta de Farfán generó risas entre los presentes, aunque no esperó que Ruidíaz deje en claro su hinchaje por el equipo crema: “Tú sabes que yo nací de crema”. Además, eso no es todo, ya que en otra parte del video, el ‘10 de la calle’ le consultó sobre el presente de Alianza Lima en el torneo local e internacional, por lo que el exjugador de Seattle Sounders FC afirmó que los íntimos atraviesan un buen momento futbolístico. “Sinceramente yo veo a Alianza muy bien”. “¿Mejor que la ‘U’?”, repreguntó Jefferson; y la ‘Pulga’ respondió: “Sí... Lo que pasa es que nosotros estamos esperando la fase de grupos (de la Copa Libertadores)”.

¿POR QUÉ RAÚL RUIDÍAZ NO REGRESÓ A UNIVERSITARIO DE DEPORTES?

En la entrevista con ‘Cuto’ Guadalupe, Raúl Ruidíaz recordó con cariño sus inicios en Universitario de Deportes, desde su ascenso a Primera División en 2009 hasta la emoción de sus primeros entrenamientos en el Monumental. Rememoró cómo desde joven mostraba su dedicación, llegando horas antes de las prácticas. “Fue increíble. Entrenábamos a las 10, y yo ya estaba en el Monumental desde las 8. Mi mamá, feliz”, comentaba. Esta etapa marcó profundamente su conexión con el club.

Asimismo, recordó uno de sus tantos regresos al equipo crema, precisamente en el 2013, tras un llamado de Eddy Linares. En aquel entonces, volvió a jugar para el club y, entre risas, comentó que lo recluían dos días antes de cada partido, a diferencia de otros jugadores. “Me hacían concentrar dos días antes con los chicos, y yo no tenía nada que hacer ahí. Además, me decían que ahí iba a comer bien y a descansar”, reveló.

Finalmente, Ruidíaz reveló que, tras su paso por otros clubes, esperaba un nuevo llamado de Universitario, pero este nunca llegó. Con una mezcla de ironía y resignación, comentó: “En la ‘U’ están acostumbrados a no llamarme, agarraron esa costumbre”. Esta frase, que generó risas en el set, reflejó su sentir sobre su frustrado regreso al club de sus amores.

¿CÓMO NACE LA IDEA DE SER FUTBOLISTA PARA RAÚL RUIDÍAZ?

Con gran sinceridad, admitió que jamás pensó en ser futbolista, ya que no estaba dentro de sus planes. Sin embargo, debido a la influencia de su padre, quien sí jugaba, comenzó a considerarlo.”Yo nunca pensé en ser futbolista, nunca miraba fútbol. Mi papá me llevaba a sus partidos, yo jugaba y me gustaba”, relató. Además, recordó que su madre lo acompañaba desde los 9 años, cuando lo invitaban a torneos. “Nosotros no mirábamos televisión, yo hacía eso porque me hacía feliz, y a mi mamá también”, indicó.