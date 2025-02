“Enfocados” de Jefferson Farfán se posicionó rápidamente como uno de los podcast favoritos de miles de peruanos. Las entretenidas entrevistas realizadas por la ‘Foquita’ y Roberto Guizasola casi siempre se vuelven virales rápidamente por las particulares frases que expresan sus invitados. A propósito de ello, el exAlianza Lima le respondió Mario Hart, conductor de televisión, quien dio a entender que sus temas musicales tenían más vistas en YouTube que el programa del exgoleador de Perú.

Jefferson Farfán comparó el éxito de su podcast con el de Mario Hart: “Nosotros en 10 meses, lo que tú en 9 años”

Luego de las declaraciones del piloto, Farfán le respondió por medio de las redes sociales. “Chato, no seas malo pe’ causa. Lo que tú tienes en vistas en 9 años, nosotros lo tenemos de éxito en 10 meses de programa”, comentó Jefferson.

Asimismo, Farfán, fiel a su estilo, no dejó pasar la oportunidad para jugarle una broma a Hart y burlarse de su talento para el canto. “Igual cantas feo”, agregó el exseleccionado nacional. Esto, como se esperaba, provocó miles de reacciones de parte de los usuarios.

Jefferson Farfán le respondió la broma a Mario Hart. (Foto: Instagram)

¿Quiénes son los invitados en “Enfocados”?

Recordemos que “Enfocados” se transmite por YouTube y los entrevistados suelen ser exfutbolistas, quienes en algún momento también fueron compañeros de Farfán y Guizasola. En este espacio se cuentan anécdotas muchas veces insólitas para los fanáticos del fútbol peruano.

Jefferson Farfán y su reacción al golazo de Paolo Guerrero en Alianza Lima VS Juan Pablo II por la Liga 1

Alianza Lima vivió una fiesta este viernes 21 de febrero en Matute tras ganar 1-0 a Juan Pablo II por la tercera jornada de la Liga 1 Te Apuesto. El jugador encargado de llevar a la victoria al equipo fue Paolo Guerrero a los 33 minutos cuando dio un giro sobre el borde del área chica y sacar un fuerte remate de derecha. Tras anotar el primer gol del encuentro, el delantero nacional se acercó hasta la tribuna para festejar junto a la hinchada y compañeros. Incluso, quien no se quedó atrás y celebró desde las redes sociales fue Jefferson Farfán con un mensaje fiel a su estilo.

El popular ‘10 de la calle’ utilizó sus historias de Instagram par escribir junto a un video el gol de Guerrero lo siguiente: “Ay Dios mío, no me piques la cebolla así”. Esta victoria le permite al conjunto de Néstor Gorosito ganar confianza para su próximo duelo de vuelta en la Copa Libertadores 2025, cuando visite a Boca Juniors. Además, es importante mencionar que este gol es el primero del delantero de Alianza Lima en la Liga 1, ya que anteriormente anotó solo en dos amistosos, ante LDU de Quito y Aucas de Ecuador, pero no pudo marcar ante Nacional de Paraguay en el torneo internacional.

Cuándo juega Alianza Lima ante Boca Juniors

Luego de que Alianza Lima ganara un importante partido ante Juan Pablo II, lo que lo mantiene entre los primeros lugares de la tabla de la Liga 1, el conjunto íntimo se mantiene ahora enfocado en su siguiente duelo contra Boca Juniors, este martes 25 de febrero. El enfrentamiento entre los xeneizes y los blanquiazules se llevará a cabo en La Bombonera de Argentina a partir de las 19:30 horas (hora peruana). “Diario El Comercio. Todos los derechos reservados.