Como bien se sabe, Macla Yamada es una de las jóvenes actrices peruanas más destacadas en el medio artístico, incursionando en obras de teatro, televisión y más. De hecho, suele brindar talleres de actuación y ha participado en la conducción de diversos programas, entre ellos ‘Ouke’, transmitido a través de YouTube. En ese contexto, la popular ‘Baby Tilsa’ confesó los malos momentos que tuvo que atravesar por formar parte del espacio digital y trabajar de la mano con el periodista Carlos Orozco. Esto ha generado un amplio debate entre los seguidores en redes sociales debido a las sorprendentes confesiones. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ INCONVENIENTES ATRAVESÓ MACLA YAMADA POR TRABAJAR EN ‘OUKE’ JUNTO A CARLOS OROZCO?

Por lo general, ‘Ouke’, podcast de Carlos Orozco, es un espacio que se caracteriza por ser muy controversial y sincero, destacando la personalidad de cada integrante y los debates sin filtros en torno a los temas que abordan, como del espectáculo, política y otros temas de interés. Por ello, sus panelistas no han sido ajenos a las críticas y cuestionamientos de los seguidores. En esta ocasión, Macla Yamada confirmó en la última emisión del programa digital que atravesó por malos momentos en su vida personal por expresarse de algún tema en especial y formar parte de dicho espacio.

De hecho, la actriz peruana, con buen sentido del humor, reveló que recibió malos tratos por parte de algunos compañeros artistas debido al estilo de ‘Ouke’. Según contó, incluso le retiraron el saludo y dejaron de hablarle, algo que consideró injusto. Aunque, Macla sorprendió a más de uno al mencionar que la han tildado de machista únicamente por trabajar con Orozco y Daniel Marquina. “Por estar en este programa, me imagino que me han tildado de machista, falsa aliada, apañadora y por qué estoy a lado de dos cavernícolas”, dijo sin mencionar nombres.

¿CÓMO REACCIONÓ LAURA SPOYA TRAS VER SU CASTING JUNTO A CARLOS OROZCO PARA UN PROGRAMA DE ESPECTÁCULOS?

Como se sabe, actualmente es usual ver en la televisión a diversos personajes de las redes sociales, pues se debe a la apuesta que están realizando diversas productoras con el objetivo de lograr que el contenido sea más viral y se obtenga más seguidores. En esta ocasión, mientras se emitía el programa digital ‘Good time’, a través de YouTube, Laura Spoya reveló que tuvo la oportunidad de pasar un casting junto a Tilsa Lozano, Ric La Torre, Tracy Zahory y Carlos Orozco para formar un programa de espectáculos.

Según la modelo peruana, el dueño del canal ‘Roro Network’ pasó primero una audición individual y, posteriormente, otra junto a ella, en la que ambos debieron demostrar su desenvolvimiento frente a las cámaras de televisión. Al parecer, los temas de espectáculos no eran el fuerte de Orozco, motivo por el cual no habría sido seleccionado en el casting para integrar, aparentemente, el programa ‘La noche habla’, transmitido por Panamericana TV. “Él ya había casteado antes solo, luego casteamos juntos. Es que no es su fuerte (los espectáculos), o sea, la verdad”, contó Spoya.

Como se recuerda, en febrero, Carlos Orozco reveló a sus seguidores que decidió rechazar una propuesta televisiva relevante para integrarse a un programa, aunque evitó dar mayores detalles al respecto. “Este año rechacé una propuesta televisiva importante. He tenido algunos acercamientos fríos en otros años, pero esta fue la primera que ha sido totalmente concreta, con sueldo televisivo y contrato anual. Un día les contaré”, narró el youtuber.