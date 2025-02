Actualmente, el sector del streaming gana cada vez más fuerza en nuestro país. En este contexto, uno de los formatos más populares es “Good Time”, dirigido por Abneer Robles, que ha logrado una gran acogida a pesar de su corto tiempo al aire. El programa está conducido por tres figuras con personalidades distintas que aportan un estilo único al show: Mario Irivarren, Laura Spoya y Gerardo Pe, quienes ofrecen momentos de diversión y entretenimiento. Recientemente, los conductores ofrecieron una entrevista a un medio de comunicación y dieron compartieron detalles sobre el podcast.

¿QUÉ CARACTERÍSTICA PERMITE QUE “GOOD TIME” SEA ATRACTIVO?

De acuerdo a los tres conductores del programa, en diálogo con Infobae Perú, lo que hace especial al podcast es que el espacio mantiene una ligera pauta de los temas a tratar, y no un orden estructurado de lo que se debe hablar, lo que permites mayor fluidez a la hora de grabar. Un claro ejemplo de ello es lo que comentan los conductores sobre el programa piloto, que no fue emitido, ya que mencionaban cosas cuestionables que si salían al aire podrían haberlos puesto en aprietos.

“Lo lindo del streaming es que aguanta mucho más la broma, el humor, la joda. Por la décima parte que yo he dicho acá, ya me hubieran botado de ‘Esto es Guerra’. En la televisión en general no se puede decir nada, todo ofende, todo es burla, clasismo, racismo y discriminación. No se puede decir nada, está excesivamente regulado”, mencionó Mario Irivarren, evidenciando su comodidad con el espacio.

¿LOS CONDUCTORES DE “GOOD TIME” TEMEN SER CRITICADOS?

En cuanto a las diversas opiniones que puedan surgir, Laura Spoya afirma que es sensible respecto a ese tema. ”A mí me toma horas de terapia. Me recuerda a mis épocas de Miss Perú, cuando me atacaban por todo. Cuando me fui a México, me alejé de todo eso, pero al regresar y estar en el streaming, me han funado como nunca. Pero si alguna marca se va porque no coincide con mi manera de expresarme, ya vendrán otras”, señaló entre risas.

Por otro lado, Gerardo Pe, quien ya tiene experiencia en el mundo de las redes, asegura que es algo con lo que ha aprendido a lidiar. “Es cuestión de experiencia. A estas alturas, creo que ya no nos puede ofender un comentario o dos de 50 positivos. Creo que al principio sí te puede chocar, pero ahora estamos bien”, añadió el conductor.

El ex chico reality Mario Irivarren mencionó que su manera de enfrentar las críticas es enfocarse únicamente en lo positivo. “Yo estoy curtido con el tema de las cancelaciones. Siempre les digo a los chicos, no importa lo que digas o hagas, siempre alguien se va a ofender. Yo me enfoco en el 99.9% de comentarios positivos”, sostuvo.

¿DE QUÉ MANERA NACIÓ “GOOD TIME”?

Los inicios del programa se dieron en 2024, cuando Abneer Robles, encargado del espacio, tuvo la idea de reunir a Mario Irivarren, conocido por su paso en programas de competencia, con Laura Spoya, ex Miss Perú. Sin embargo, para completar el equipo, inicialmente se consideró al periodista deportivo ‘Flaco’ Granda, pero la propuesta tuvo que replantearse, dando paso a la incorporación del creador de contenido Gerardo Pe como la decisión final.

“El último en sumarse a la idea fue Gerardo. Inicialmente, grabamos un podcast Laura y yo, con el ‘Flaco’ Granda, que en paz descanse (risas). Ya luego lo reemplazamos con otra alma, con Gerardo. Grabamos un primer piloto, que se sintió súper bien. Después, grabamos otro y luego salimos al aire. Resultó mejor incluso de lo que nosotros mismos esperábamos”, mencionó Mario Irivarren para la entrevista de Infobae.