El pasado 17 de noviembre se estrenó con bombos y platillos ‘La Manada’, bajo la conducción de Laura Spoya, Gerardo Pe y Mario Irivarren. Durante su primer día de estreno, los panelistas expresaron su satisfacción por volver al mundo digital tras su inesperada salida del canal ‘Todo Good‘. Sin embargo, no estuvieron exentos de algunos inconvenientes técnicos, como la interrupción del audio en ciertos momentos, además de ser señalados por los usuarios de presuntamente colocar bots en la transmisión en vivo. De hecho, en uno de sus programas se tuvo que suspender la emisión del podcast inesperadamente, lo que llevó a los conductores a utilizar sus redes sociales para lamentar lo ocurrido y pedir disculpas al público. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿POR QUÉ SE SUSPENDIÓ LA TRANSMISIÓN DE ‘LA MANADA’ EN YOUTUBE?

En la edición del miércoles 19 de noviembre de ‘La Manada’, que se transmite en el canal ‘Satélite Plus’, pasó algo inesperado que llamó la atención de más de uno: se suspendió el programa a pocos minutos de salir del aire. Tras el anecdótico hecho, a través de las redes sociales oficiales, los conductores Laura Spoya, Gerardo Pe y Mario Irivarren, visiblemente incomodos, explicaron los motivos de este corte. Según los panelistas, esto se debió a problemas técnicos que escaparon de sus manos, por lo que se vieron obligados a suspender la emisión por ese día.

“Manada, querida, estamos acá desde temprano para poder salir en el en vivo del día de hoy, pero lamentablemente ha habido algunos errores técnicos que están fuera de nuestro control y no podemos salir al aire hoy, así que les pedimos una disculpa enorme y esperemos nos podamos encontrar el día de mañana”, dijo la modelo. Por su parte, el chico reality mencionó lo siguiente: “Escapa de nuestras manos, son fallas técnicas de parte de los equipos y no queda de otra, mañana nos reencontramos para poder darles como siempre el programa que ustedes se merecen”.

¿QUÉ SE SABE SOBRE UNA POSIBLE ENEMISTAD ENTRE MARIO IRIVARREN Y JEFFERSON FARFÁN?

Este lunes 17 de noviembre se estrenó con bombos y platillos ‘La Manada’ bajo la conducción de Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe en YouTube, lo cual generó mucha expectativa por su repentina salida de ‘Good Time’. Así, durante el programa, el chico reality dejó en claro que no existe ningún problema con Jefferson Farfán, dueño del podcast, pese a que él mantuvo un romance con Ivana Yturbe en 2019. Según el modelo, este supuesto conflicto con la ‘foquita’ se generó en las redes sociales, por lo que aseguró que ahora su vínculo con el exdelantero de la selección es cordial y de mucho respeto. De hecho, Irivarren, visiblemente entusiasmado, afirmó que le encantaría tener en el set al ‘10 de la calle’ para contar ciertas anécdotas.

“Todo fue un malentendido. Realmente nunca hubo ningún problema. Nunca existió ningún problema. Nunca hubo ningún problema. No debería tampoco. Nunca me he peleado con él, nunca nos hemos faltado el respeto, nunca hemos tenido ninguna gresca. Además, ustedes saben que yo no me amargo la vida, ni me peleo con nadie. En la vida real nunca existió ningún problema. Así de simple. Si acepta venir un día el programa y autoriza, yo puedo contar una anécdota. Le hago la invitación, le extiendo la invitación que venga aquí el programa, tiene que venir obviamente porque es su programa. Ese día podremos contar de manera jovial, jovial, divertida y anecdótica aquella vez en la que me llamó y no fue para ofrecerme un programa”, contó Irivarren.

