Como bien se sabe, ‘Ouke’ se ha consolidado como una plataforma donde se abordan temas de coyuntura que despiertan polémica y debate, convirtiéndose en un espacio clave dentro de los seguidores. De hecho, Carlos Orozco, conductor y creador del podcast, se ha ganado la etiqueta de personaje controversial por sus opiniones directas en temas de política, espectáculos y otros ámbitos. En ese contexto, el comunicador se pronunció sobre una posible colaboración con el programa digital ‘Zaca TV’, generando una serie de reacciones en las redes sociales. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ SE SABE SOBRE UNA POSIBLE COLABORACIÓN DE CARLOS OROZCO CON ‘ZACA TV’?

En pleno auge del streaming en el país, ‘Zaca TV’ se ha consolidado como una de las plataformas favoritas entre el público joven. Conducido por Giacomo Benavides, Doménico Benavides, Miranda Capurro, Michelle Onetto y Andrea del águila, comparten sus experiencias, opiniones y anécdotas que generan tanto momentos de humor como momentos de tensión, acaparando la atención de miles de seguidores. A pesar de su éxito, Carlos Orozco, en una dinámica de preguntas, reveló que no haría una colaboración con ellos, dejando entrever que son muy jóvenes y tienen otro tipo de formato.

Por ello, confirmó que se juntaría con los integrantes de ‘Habla Good’ para una posible colaboración. “(’Si tuvieras que elegir entre Zaca y Habla Good, ¿con quiénes harías una colaboración?’) Con ‘Habla Good’ por un tema de edad. Con los otro yo sería el papá de Doménico", dijo Orozco. Es importante mencionar que, hace unas semanas, el periodista generó polémica en redes sociales luego de cuestionar la portada de Somos dedicada al streaming juvenil, al señalar que todos estaban ahí por ser blancos, lo que no fue bien recibido por los seguidores.

¿CÓMO FUE EL CASTING DE LAURA SPOYA JUNTO A CARLOS OROZCO PARA UN PROGRAMA DE ESPECTÁCULOS?

Como se sabe, actualmente es usual ver en la televisión a diversos personajes de las redes sociales, pues se debe a la apuesta que están realizando diversas productoras con el objetivo de lograr que el contenido sea más viral y se obtenga más seguidores. En esta ocasión, mientras se emitía el programa digital ‘Good time’, a través de YouTube, Laura Spoya reveló que tuvo la oportunidad de pasar un casting junto a Tilsa Lozano, Ric La Torre, Tracy Zahory y Carlos Orozco para formar un programa de espectáculos.

Según la modelo peruana, el dueño del canal ‘Roro Network’ pasó primero una audición individual y, posteriormente, otra junto a ella, en la que ambos debieron demostrar su desenvolvimiento frente a las cámaras de televisión. Al parecer, los temas de espectáculos no eran el fuerte de Orozco, motivo por el cual no habría sido seleccionado en el casting para integrar, aparentemente, el programa ‘La noche habla’, transmitido por Panamericana TV. “Él ya había casteado antes solo, luego casteamos juntos. Es que no es su fuerte (los espectáculos), o sea, la verdad”, contó Spoya.

Como se recuerda, en febrero, Carlos Orozco reveló a sus seguidores que decidió rechazar una propuesta televisiva relevante para integrarse a un programa, aunque evitó dar mayores detalles al respecto. “Este año rechacé una propuesta televisiva importante. He tenido algunos acercamientos fríos en otros años, pero esta fue la primera que ha sido totalmente concreta, con sueldo televisivo y contrato anual. Un día les contaré”, narró el youtuber.