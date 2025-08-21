El comunicador peruano Carlos Orozco sorprendió con una inesperada revelación durante su reciente entrevista con Verónica Linares en el programa digital ‘La Linares’. Aunque actualmente es uno de los referentes del contenido digital en el Perú gracias a la creación de la Roro Network, el popular conductor confesó que de niño jamás imaginó dedicarse a este rubro.

Con sinceridad, Orozco relató que sus sueños de infancia estaban muy alejados de lo que hoy hace. Entre risas y recuerdos, explicó qué era lo que realmente anhelaba cuando era pequeño y por qué terminó dedicándose a la comunicación. A continuación, te contamos qué dijo.

¿CUÁL ERA EL SUEÑO DE NIÑO DE CARLOS OROZCO?

Durante la entrevista, Orozco confesó que su mayor ilusión en la infancia era convertirse en futbolista profesional y vestir la camiseta de Universitario de Deportes como delantero. Como segunda opción, aseguró que le apasionaba la idea de diseñar y desarrollar videojuegos, aunque en esa época la carrera no estaba tan difundida como ahora. “De niño quería ser delantero de la U o crear videojuegos”, contó, dejando en claro que sus primeros sueños estaban lejos del ámbito de las comunicaciones.

Incluso mencionó que en algún momento también pensó en ser músico, aunque esa posibilidad tampoco prosperó.

¿POR QUÉ NO CUMPLIÓ SUS SUEÑOS Y CÓMO LLEGÓ A LOS MEDIOS DIGITALES?

El comunicador explicó que ninguna de esas pasiones logró convertirse en un proyecto real, y que con el tiempo decidió estudiar publicidad, aunque lo hizo más por descarte que por verdadera convicción. “La verdad es que no, cero”, dijo al responder a Linares cuando le preguntó si siempre soñó con tener un canal. En esa línea, aseguró que su verdadero motor siempre fue el deseo de crear contenido, sin importar el formato.

Orozco añadió que su camino estuvo marcado por el contexto en el que le tocó crecer. En su caso, coincidió con el surgimiento de un escenario en el que internet abría las puertas para que cualquier persona pudiera convertirse en creador de contenido. “Lo que yo quería era hacer contenido. Y me tocó vivir en el mundo exacto en el que nacía la oportunidad de que cualquiera pueda ser un creador”, señaló. Así fue como pasó de sus aspiraciones deportivas y tecnológicas de niño, a convertirse en uno de los principales referentes digitales en el Perú.

¿QUIÉN ES CARLOS OROZCO Y POR QUÉ ES TAN CONOCIDO?

Carlos Orozco es un comunicador peruano que ganó gran popularidad tras la creación del programa ‘Moloko Podcast’ junto a Hugo Lezema. El programa se volvió bastante popular durante la pandemia e incluso llegó a considerarse como uno de los podcast más influyentes de todo el país gracias a la química de sus conductores y a las entrevistas que realizaron a diferentes personalidades nacionales.

Sin embargo, ‘Moloko Podcast’ llegó a su fin en 2023 por motivos internos y no pasó mucho para que Orozco fundara ‘La Roro Network’, plataforma que dio lugar a OUKE y muchos otros programas que hoy son de los más vistos en todo el Perú.