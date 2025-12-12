Cada vez falta menos para volver a pegarnos a la pantalla viendo cómo el doctor Michael Robinavitch (Noah Wyle) y su equipo de doctores, enfermeras y asistentes vuelven a salvar a Pittsburgh de los más inesperados contratiempos de salud en “The Pitt”, exitoso drama de HBO Max.

El próximo 8 de enero se emitirá el primer episodio de la temporada dos, que, como pasó con la primera –liberado hace exactamente un año—tendrá semana a semana un nuevo capítulo que transcurre en una hora distinta dentro de un mismo día.

“The Pitt” cuenta la historia de un grupo de médicos y operarios de distintos rangos que deben enfrentar las urgencias médicas acaecidas en el hospital estatal de Pittsburgh, en Estados Unidos. Es bajo el mando de Robinavitch (simplemente ‘Robi’) que deberán proteger a pacientes de toda edad y origen, y más aún, con personalidades absolutamente variadas. En ocasiones, poniendo en riesgo sus propias integridades.

El éxito de la primera temporada de este drama de HBO MAX trajo consigo más de un galardón, entre los que destacan algunos Emmys entregados al propio Wyle, pero también a actores como Shawn Hatosy, quien interpretó en algunos episodios al doctor Jack Abbot.

¿QUÉ NOS DICEN LOS PRIMEROS MINUTOS?

HBO Max liberó este viernes un clip con la escena de apertura de la temporada 2 de “The Pitt”. En ella aparece, como pasó con la temporada 1, la majestuosidad de la ciudad de Pittsburgh resaltada por tomas aéreas mientras que, ya al nivel de la tierra, el doctor Robi maneja (sin casco, un detalle que notaron varios en redes sociales) rumbo al hospital.

En pleno recorrido, mientras la ciudad sigue mostrando su belleza en imágenes aéreas, puede verse una camioneta portando varias banderas de los Estados Unidos, y una ambulancia –algo que también ocurre al inicio de la temporada 1—cuyo chofer saluda al doctor Robi a lo lejos.

Como música de fondo suena la canción “Better Off Without You” del grupo The Clarks. En la primera temporada, el tema de apertura fue “Baby” de Robert Bradley.

El galeno arriba al nosocomio y encuentra, como siempre, un pequeño caos desde la puerta de ingreso. La escena transcurre un 4 de julio, día en que se celebra la Independencia de los Estados Unidos, lo cual no será un detalle menor en el guion.

¿QUIÉNES DEJAN Y QUIÉNES SE SUMAN A “THE PITT”?

Según el portal TVLine, se sumarán a esta nueva temporada de “The Pitt”, como actores recurrentes: Charles Baker, Irene Choi, Lucas Iverson, Laëtitia Hollard, Sepideh Moafi, Lawrence Robinson, Zack Morris, Victor Rivas, Brittany Allen, Roxie Hamler, Taylor Handley, Jeff Kober y Bonita Friedericy.

Asimismo, la única actriz que deja el elenco es nada menos que Tracy Ifeachor, quien interpretó a la doctora Heather Collins en la primera temporada. Los motivos serían enteramente creativos.

Sin mucha ambición, “The Pitt” logró cautivar a millones de televidentes en Estados Unidos y todo el mundo con un puñado de micro historias capaces de recordarnos lo frágil de nuestra existencia. Médicos, anestesiólogos, enfermeras y técnicos entregaban sus días a atender pacientes con y sin seguro médico, a veces presionados por resultados y eficiencia en contextos de suma complejidad.

Cabe indicar que, según se informó, tanto Noah Wyle como Shawn Hatosy, tendrán a su cargo la dirección de un episodio en esta temporada 2.