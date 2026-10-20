Las lluvias volvieron a sorprender a los habitantes de Piura durante la mañana del martes 20 de octubre. Esta vez, el conocido creador de contenido Tío Lenguado compartió imágenes de las precipitaciones y sus efectos en las calles de la ciudad, donde varias personas tuvieron dificultades para movilizarse. A través de un video difundido por Descocaos TV, el popular personaje de YouTube mostró el panorama que encontró mientras recorría distintas zonas, con vías inundadas y ciudadanos que intentaban ponerse a buen recaudo ante la inesperada caída de agua.

“20 de octubre, comenzaron las lluvias en Piura. Miren, miren. Qué bravo, nadie estaba preparado. Nadie tenía sus paraguas, nadie tenía nada listo. Chapa tu bolsa, tu paraguas, tu impermeable. ¡Dios mío, cuídanos!”, expresó Tío Lenguado al registrar lo que sucedía durante su recorrido por la ciudad.

La sorpresa del youtuber también estuvo relacionada con la hora en que comenzaron las precipitaciones. Según comentó en el video, eran aproximadamente las 8 de la mañana, un momento en el que no esperaba encontrar semejante escenario en las calles piuranas. Su reacción reflejó el desconcierto de quienes tuvieron que afrontar la lluvia sin contar con implementos para protegerse del agua.

Tío Lenguado muestra las dificultades para transitar por Piura

En las imágenes también se aprecia cómo las precipitaciones complicaron el desplazamiento de conductores y peatones. Algunas motocicletas quedaron expuestas al agua acumulada, mientras que las personas que aguardaban en los paraderos tuvieron que correr para buscar refugio y evitar terminar completamente empapadas.

“Los mototaxistas se han quedado atorados. La gente en los paraderos se ha ido corriendo y las motos lineales mojadas. Y estamos 8 de la mañana, normalmente a esta hora nunca llueve”, comentó el creador de contenido mientras describía las dificultades que observaba a su alrededor.

Las escenas compartidas permitieron conocer parte de las complicaciones que enfrentaron los ciudadanos durante las primeras horas del día. Para quienes dependen de las mototaxis y otros vehículos menores para trasladarse, las calles anegadas pueden representar un obstáculo adicional, especialmente cuando deben continuar con sus actividades cotidianas pese a las condiciones meteorológicas.

El video de Tío Lenguado genera atención en redes sociales

La grabación difundida por Descocados TV muestra la reacción espontánea de Tío Lenguado ante un episodio de lluvia que tomó desprevenidas a varias personas. Con sus comentarios, el personaje retrató el desconcierto de los ciudadanos que tuvieron que modificar sus planes para resguardarse del agua y buscar una manera de continuar sus desplazamientos.

El registro también vuelve a poner el foco en las dificultades que pueden afrontar las ciudades del norte peruano durante jornadas de precipitaciones. Las acumulaciones de agua en las vías pueden complicar el tránsito y exponer a peatones y conductores a situaciones de riesgo, por lo que es importante mantenerse atentos a los avisos meteorológicos y seguir las recomendaciones de las autoridades. Mientras tanto, las imágenes de Tío Lenguado dejaron constancia de cómo se vivió la mañana lluviosa del 20 de octubre en Piura.