El ‘Derby della Madonnina’ entre el Inter y el Milan, por los cuartos de final de la Copa Italia, en el que terminó clasificando el conjunto de Antonio Conte al vencer por 2-1, nos dejó una imagen icónica que quedará guardada para la posteridad: Zlatan Ibrahimović y Romelu Lukaku juntos, cara a cara, en medio de una gresca de donde salieron incontrolables insultos. El árbitro del partido, Paolo Valeri, solo los pintó de amarillo.

La imagen enfurruñada del atacante del Milan hizo que en la cabeza de los hinchas se reprodujeran las incontables veces en las que su indomable carácter lo puso en el ojo de la polémica. Aquí le hacemos un breve recuento.

¿Cuáles fueron las grescas más sonadas de Zlatan Ibrahimović?

- Contra Ahmed Hossam Mido

Ahmed Hossam Mido fue compañero de Zlatan en el Ajax. (Foto: Mundo Deportivo)

Cuando Zlatan Ibrahimović comenzaba a hacerse famoso por sus actuaciones en el Ajax de la Eredivisie, tuvo un encontronazo con el egipcio Hossam Mido. El sueco contó en su biografía que una vez, cuando este fue sustituido, salió enojado y ya dentro del vestuario les gritó a todos que eran unos “miserables y cabrones”, mientras a la vez lanzaba una tijera por los aires. Sin más, ‘Ibra’ le respondió: “el único cabrón aquí eres tú”.

- Contra Rafael Van der Vaart

Rafael Van der Vaart también fue compañero de Zlatan en el Ajax. (Foto: AFP)

Antes de partir del Ajax a la Juventus en el 2004, Zlatan tuvo un cruce con Van der Vaart en un duelo de selecciones entre Suecia y los Países Bajos. El sueco había lesionado a ‘Rafa’ y este lo acusó de haberlo hecho a propósito. ‘Ibracadabra’ no se quedó tranquilo y le contestó claro y directo: “No me agradas como capitán. No te lesioné a propósito y lo sabes. Si vuelves a acusarme otra vez ter romperé las dos piernas y, esta vez, sí será a propósito”.

- Contra Pep Guardiola

Guardiola y Zlatan nunca tuvieron una buena relación. (Foto: Gordon Press)

El paso de Zlatan Ibrahimović por el Barcelona fue de una sola temporada, sin embargo, al no hallar química con la filosofía del cuadro culé, el sueco culpó su mal paso por Cataluña a Pep Guardiola. “Mi problema en el Barcelona fue un hombre, el filósofo. Me encontré en una situación donde el entrenador no me hablaba y eso fue algo nuevo para mí y no sé qué pasó. Hoy todavía no sé cuál era el problema”, contó. Encima tuvo el atrevimiento de gritarle: “No tienes huevos. te cagas delante de Mourinho. ¡Vete a la mierda!”.

- Contra sus compañeros de Los Angeles Galaxy

Zlatan tuvo un gran paso por la MLS. (Foto: AP)

Luego de una derrota en manos del Houston Dynamo, el por entonces atacante de Los Angeles Galaxy no soportó quedarse lejos de los Play-offs y se dirigió a sus compañeros sin pelos en la lengua. “Si han venido aquí (a California) para dar un paseo por la playa o por Hollywood, solo díganlo. Tengo 300 millones en mi cuenta y una isla, yo no necesito esto para nada. Y el primero que me diga algo, lo mato”, recordó Joao Pedro, futbolista portugués que compartió vestuario con él.

