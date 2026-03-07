Charles Oliveira y Max Holloway se volverán a ver las caras en el octágono tras once años de espera de los fanáticos. Ambos luchadores se enfrentarán por el título BMF del peso ligero en una ediciónde la UFC. Holloway se ha convertido en un luchador casi imposible de derribar, con su estilo certero y preciso evita el contacto directo con su rival. Por su lado, Oliveira es un todoterreno, el cara a cara, se siente cómodo con el puñetazo limpio o la sumisión. Sin duda veremos un verdadero choque de estilos. La transmisión de la pelea entre Max Holloway vs Charles Oliveira por el cinturón BMF de la UFC 326 será transmitido por Paramount+. A continuación, te dejamos los canales que pasan la pelea por país.