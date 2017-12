10 autos de lujo que conducen los raperos más famosos del mundo

- / -

Will. I. Am. Al parecer, el rapero y ex miembro de The Black Eyed Peas busca un auto ecológico pero a la vez deportivo. Es así que se hizo dueño de un Tesla Roadster Sport, eléctrico con autonomía de 393 kilómetros. A pesar de no utilizar combustible, este vehículo puede acelerar de 0 a 100 km/h en 3.7 segundos. – Tesla Roadster