Más allá de su diseño aerodinámico, el RZ 450e también destaca por ser el primer vehículo de Lexus en ser concebido como un 100% eléctrico, por lo que utiliza una plataforma optimizada para este tipo de vehículos.

Como ya hemos explicado en Ruedas & Tuercas, los vehículos 100% eléctricos se caracterizan por tener un torque instantáneo, lo que significa que su aceleración es muy rápida. En este caso, el RZ 450e acelera de 0 a 100 km/h en 5,3 segundos, por lo que estamos ante un vehículo que incluso es tan rápido como un Toyota Yaris GR, Subaru WRX, entre otros. En ese sentido, la conducción es muy refinada, pero al mismo tiempo puede ser agresiva.

¿Pero, por qué refinada? Pues, básicamente, todos los movimientos que realiza el carro son muy suaves. El giro del volante sea realiza sin ningún esfuerzo, cuando se acelera a fondo no te manda un empujón contra los asientos, las frenadas en seco son más controladas, entre otros. Lo segundo se menciona porque hay algunos vehículos de alta potencia que cuando aceleras a fondo son bruscos, lo que no siempre termina gustando al resto de los ocupantes como los padres o abuelos. No obstante, esta aceleración potente que tiene este Lexus es igual de rápida, pero más suave.

Se observa el motor eléctrico del Lexus RZ 450e, además la barra estabilizadora entre las torretas de la suspensión delantera.

Un punto a considerar es que más importante que la potencia es la relación peso-potencia. En este caso, el RZ 450e ofrece 308 hp, 270 nm y tiene un peso neto de 2.125 kg. Haciendo una simple división, obtenemos que su relación es 6,9 kg/hp. Sin duda, su motor sincrónico de imán permanente es ideal para el peso del carro.

Esta potencia permite realizar adelantamientos a otros vehículos livianos con gran facilidad. Haciendo una analogía, es como comparar la aceleración de un atleta olímpico con la de un jugador promedio de fútbol. Además, realiza la maniobra sin exigirse mucho, lo cual sí pasaría en un carro a combustión. También, hay que recordar que una aceleración rápida es sinónimo de un adelantamiento más seguro.

La silueta del RZ es atlético y refinado desde todos sus vistas. Asimismo, Lexus señala que diseñó este vehículo con un centro de gravedad más bajo, brindándole mayor estabilidad.

En cuanto al manejo, en todo momento lo percibimos muy estable, tanto a altas velocidades como en las curvas. Por su puesto, esto es gracias al sistema de suspensión McPherson con barra estabilizadora en el eje delantero y un sistema con doble horquilla y barra estabilizadora en el eje trasero. Pero, también es gracias al peso de las baterías ubicadas en la sección central de la carrocería (debajo de los asientos) y la barra estabilizadora sobre el motor.

Los neumáticos son de perfil bajo, por lo que se adecuan mejor al asfalto de la ciudad.

La rodadura de sus neumáticos pisteros Dunlop con medida 255/45R20 mitiga correctamente las irregularidades de las pistas como en la Vía Expresa. Por otro lado, sus aros de 20″ le aportan elegancia, aunque tienen un relieve mínimo que lo deja más susceptible a arañones o raspones. Por lo mismo, bajo nuestro criterio, evitaríamos manejar este vehículo por las trochas o carreteras descuidadas.

Este SUV también cuenta con tracción AWD, lo cual hace que sea más seguro de conducirlo en pistas mojadas o superficies con poca adherencia. A nuestro parecer, su beneficio no va por el lado de hacer off-road o manejar por una trocha complicada, sino en calles pedregosas como los que hay en ciudades como Arequipa o Cuzco.

No es que neguemos la posibilidad de ir por trochas, sino que su configuración así lo determina. Si bien tiene 200 mm de distancia, sus cotas todoterreno son enfocadas en la urbe. El ángulo de salida es 22° (salvable de golpes), pero de entrada es 14° y sería muy riesgoso raspar o romper el parachoques producto de una irregularidad.

El consumo medio fue 22 kWh/100 km, que implican un costo de S/14,7 bajo una tarifa de kWh referencial de S/0,67.

La autonomía de este SUV es 470 km, según el ciclo NEDC (europeo). El tipo de batería es de tipo Li-ion, tiene una capacidad de batería de 201 A-h y un voltaje nominal de 355,2 V. Expresado en kWh, el RZ 450e tiene una capacidad de batería de 71,4 kWh. Respecto al consumo, durante nuestra prueba casi siempre tuvo una media de 22 kWh/100 km. Considerando un precio referencial de S/0,67 por kWh, el costo por carga total sería S/47,8, mientras que recorrer 100 km costaría S/. 14,7.

El equipamiento exterior es completo. Los espejos laterales son abatibles, los faros principales son LED y cuentan con el sistema adaptativo de luces altas; es decir, automáticamente cambian a luces bajas cuando detecta la luz del vehículo que circula en sentido contrario. Tiene limpia faros delanteros, faros neblineros LED, faros posteriores LED, lunas acústicas, tintadas y con protección UV, apertura de maleta eléctrica, sunroof, un monitor de visión panorámica 360°, etc.

El maletero tiene 522 litros de capacidad detras de la segunda fila de asientos, mientras que con los asientos reclinados alcanza más de 1.000 litros de volumen.

En el interior, nos llamó la atención el tapizado Ultra suede, el cual es una tela muy similar a la gamuza y que brinda un aspecto elegante. Este revestimiento lo encontramos en todos los asientos. Por su parte, el volante está revestido en cuero sintético, mientras que la mayor parte de la consola central está tapizado con materiales suaves al tacto.

El interior del Lexus RZ en su versión 450e.

Por el propio diseño de este modelo, la habitabilidad de las plazas traseras es más compacta, pero aún así podrían ingresar tres adultos de forma cómoda.

El aspecto tecnológico es muy avanzado. Encontramos asientos eléctricos con memoria, calefacción, ventilación, entre otros. Hay un climatizador con salidas de aire traseras, el sistema de audio incluye una pantalla de 14″ más 13 parlantes Mark Levinson con Sub-woofer, múltiples puertos de carga USB tipo C y A, un head up display, un espejo retrovisor digital y un tablero de instrumentos TFT LCD de gran tamaño. Todos estos sistemas funcionan perfectamente, pero se resalta el sistema de sonido de alta fidelidad y la pantalla touch de excelente nitidez.

El sistema de cámaras 360° de alta definición.

El sistema de mapas es fluido y permite encontrar una ubicación a través del asistente de voz.

Por último, en seguridad ofrece un sinfín de sistemas como frenos ABS + EBD, asistente de frenado, control de estabilidad del vehículo, control de bamboleo de remolque, control de tracción, asistencia de control de ascenso, sensor de lluvia, control de velocidad de crucero adaptativo, sistema precolisión con dirección asistida, asistente de detección de carril, alerta de punto ciego, sistema de estacionamiento avanzado full, advertencia de presión de llantas, así como siete airbags y anclajes ISOFIX para los asientos de niños.