Anfitrionas se burlan de su expulsión del automovilismo | VIDEO

Este año se ha generado polémica con la decisión de prohibir las paddock girls en ciertas categorías del automovilismo. La más representativa es la Fórmula 1, donde las chicas que se lucían en el grid de partida ya no son parte de las carreras.



La decisión de parte de la categoría reina del automovilismo ha hecho que se piense hacer lo mismo en otras partes del mundo. En Argentina se ha decidido que no sean parte de la Turismo Competición, en la Fórmula E si bien no se ha prohibido no se las toma en cuenta en todas las carreras, mientras que en la MotoGP ya están empezando a dudar si contar con las atractivas anfitrionas.



Sin embargo todo lo contrario paso en el Campeonato Mundial de Turismo (WTCC) donde lejos de hacerse problemas con el asunto, han decidido tomarlo con humor con este video donde se ve a las chicas quejándose de una decisión que nuevamente ha sido tomada por hombres, como si estos supieran siempre que es lo mejor para ellas.



Así se toman su propia revancha dedicándose ellas a hacer el casting de los nuevos grid boys. Lo gracioso es que los candidatos son los mismísimos pilotos del WTCC. En el video se llega a ver al francés Yann Ehrlacher, el argentino Esteban Guerrieri, e incluso el veterano piloto italiano Gabriele Tarquini.