Escucha la noticia 1.0x 00:00 00:00 × 🎧 Escucha esta noticia para estar siempre

informado Probar ahora × ⚡ Entérate de lo más importante en segundos Probar ahora Resumen de la noticia por IA A bordo del Audi A3 1,4 TFSI Sportback: ¿por qué es uno de los hatchback más aclamados? Resumen generado por Inteligencia Artificial La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí × Función exclusiva para Registrados y Suscriptores. Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones. Registrarme

No es ningún secreto que los SUV han ido desplazando a los autos tradicionales. Hace 15 años apenas representaban el 20% del mercado peruano y hoy ya alcanzan el 50,7%, según la Asociación Automotriz del Perú. Aun así, hay algo que los SUV no pueden replicar: el estilo de manejo ligero y la estabilidad de un hatchback bien logrado, como lo comprobamos al conducir el Audi A3 Sportback. Este modelo no solo sigue vigente en el mercado, sino que representa a quienes aún disfrutan del placer de conducir. A continuación, compartimos nuestra experiencia al volante.