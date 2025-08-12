A bordo del Ford Bronco 2,7 litros biturbo por la sierra de Lima: ¿realmente vale US$84.990, qué tan 4x4 es y cuánto rinde?

Un vehículo como el Bronco te invita a salir fuera de la ciudad. Es un todoterreno que se puede aprovechar mejor en viajes o rutas off-road, aunque también es útil en la ciudad. Nosotros lo usamos para los dos, fuimos de compras y también de viaje.

Newsletter exclusivo para suscriptores Gisella Salmón selecciona notas exclusivas con un enfoque especializado, cada lunes.

En la ciudad

En la urbe, su tamaño puede jugar en contra: con 4,8 metros de largo y 2,1 metros de ancho, entra justo en los estacionamientos estándar y se complica si a los lados hay vehículos grandes. En casa o en el supermercado, hay que considerar que su portón trasero se abre en dos partes, la inferior hacia un costado y la superior hacia arriba, lo que exige espacio adicional para cargar objetos grandes.

El maletero, de 1.008 litros de capacidad detrás de los asientos traseros, es amplio y alto, ideal para una mudanza. La rueda de repuesto va en el exterior del portón, un detalle clásico que recuerda a modelos como el Jeep Wrangler o el Toyota Land Cruiser FJ40. Además, el Bronco permite retirar puertas y techo con herramientas simples, lo que aumenta su versatilidad.

Se debe tener en cuenta la gran apertura del portón trasero cuando estaciones en algún lugar público. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

En el portón también se encuentra una de las cuatro cámaras que conforman el sistema 360° que permite obtener una mejor visión para estacionar con mayor precisión. También hay una cámara en el frontal y dos en los laterales.

Rumbo a la sierra

Nuestra ruta nos llevó a Churín, a unas tres horas de Lima. El primer tramo, con tráfico moderado, dio paso a la fluidez de la Panamericana Norte. En carretera, el Bronco impone respeto: su carrocería elevada y neumáticos LT 315/70R17 Mud-Terrain transmiten robustez.

En el frontal equipa ganchos de remolque, además también tiene un protector para el motor. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

La distancia entre ejes es 2.948 mm. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

El neumático de repuesto es de tamaño original, asimismo también cuenta con la tecnología Bedlock. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Bajo el capó, el motor 2,7 litros EcoBoost V6 biturbo entrega 315 hp y 556 nm, acoplado a una caja automática de 10 velocidades y tracción 4x4. A pesar de sus 2.348 kg, acelera de 0 a 100 km/h en alrededor de siete segundos (Ford declara 6,7 s) y responde con fuerza incluso en adelantamientos a media velocidad.

A 100 km/h, el diseño cuadrado de la carrocería genera un silbido aerodinámico, apenas perceptible a 80 km/h pero notable a 120 km/h. En subida, los 315 hp se sienten plenos y sin retraso de turbo, manteniendo las rpm por debajo de 3.000.

Para conducir relajado, se puede activar el control de velocidad crucero adaptativo, el cual sirve como un asistente que permite realizar otras actividades sencillas, como comer un snack o tomar una bebida, sin perder la visión del camino. Nosotros lo utilizamos a 90 km/h. Fue sencillo de aplicar y puedes controlar la velocidad con los botones del volante.

El interior es premium en sus materiales y equipamiento, destacando su sistema de sonido Bang & Olufsen. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Este tipo de todoterrenos no se caracteriza por tener una segunda fila amplia, especialmente en el espacio para las piernas. No obstante, el Bronco rompe ese esquema. Asimismo, el respaldar está ligeramente inclinado, brindando más comodidad. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Comportamiento todoterreno

La versión Badlands equipa suspensión Hoss 3.0 con amortiguadores de derivación interna Fox, que mejora la articulación de ruedas y la absorción de impactos. Con un recorrido de suspensión de 231 mm adelante y 251 mm atrás, superó sin dificultad tramos de trocha. Incluye barra estabilizadora delantera desconectable para mayor flexibilidad.

Sus cifras off-road impresionan: despeje de 292 mm, vadeo de hasta 850 mm y ángulos de ataque (43,2°), salida (37°) y ventral (26,3°) que le permiten afrontar terrenos de costa, sierra y selva, e incluso ingresar a dunas.

El sistema G.O.A.T. (Goes Over Any Terrain) ofrece modos Normal, Eco, Rock Crawl, Resbaladizo, Lodo/Surcos, Arena y Baja, combinables con tracción 2H, 4H, 4A y 4L. En modo Rock Crawl, por ejemplo, la caja conecta automáticamente el 4L. En nuestro recorrido usamos 4A, equivalente a tracción integral, ideal para mayor seguridad en curvas dada la altura del vehículo y su chasis de largueros con menor rigidez torsional.

En la perilla central encontramos los modos de conducción GOAT, el tipo de tracción y el asistente de descenso. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Consumo y veredicto

En la ruta a Churín, el consumo fue de 14,9 l/100 km (26 km/galón), con lo que, gracias a su tanque de 79 litros, la autonomía ronda los 520 km.

Así luce la pantalla de 12" con capacidad de arrastre y zoom del Bronco. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

El tablero digital es de 12" y se personaliza según el modo de conducción. Por ejemplo, el color azul representa el modo NORMAL. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

¿Vale los US$84.990? Para un verdadero entusiasta del off-road que ya disponga de un vehículo urbano, sí. Ofrece un motor potente, equipamiento completo y capacidades todoterreno difíciles de igualar en el mercado peruano.