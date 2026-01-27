¿A dónde viajar con tu mascota cerca de Lima en auto? Expertos revelan 5 destinos ideales y cómo prepararte antes del recorrido

Para conocer más sobre estos destinos, Arnold Ramos, embajador de Suzuki y viajero outdoor junto a su perro Koa, y Patricia Angulo, médico veterinaria de la agencia de turismo Viajes Entre Patas, comparten cinco destinos pet friendly cerca de Lima que pueden realizarse en auto, además de una serie de recomendaciones clave para preparar tanto al conductor como al vehículo antes de salir.

Viajar con mascotas: el auto como experiencia

Por supuesto, también se debe tomar en cuenta el tipo de vehículo y las condiciones del mismo. Por ejemplo, aunque fuera posible, no sería una experiencia agradable viajar con un perro de raza grande en un citycar o tomar una ruta hacia el desierto con el aire acondicionado en mal estado. De igual modo, el estilo de conducción podría afectar tanto a humanos como a mascotas.

“Yo siempre manejo a la defensiva, más aún cuando viajo con mi perro Koa. No corro, no hago maniobras bruscas y respeto sus horarios”, explica Ramos. En su caso, prioriza trayectos nocturnos cuando es posible: “De noche él duerme tranquilo y cuando despierta ya estamos en el destino”.

Algunos conductores prefieren llevar a sus mascotas en el maletero, mientras que otros los llevan debajo de los asientos. (Foto: Difusión)

Parque Ecológico de La Molina

Aunque Lima sea una ciudad muy saturada por el crecimiento urbano, todavía quedan espacios clave para vivir una aventura familiar pet friendly. Uno de ellos es el Parque Ecológico del distrito de La Molina, el cual es el primer destino recomendado por Ramos.

“Llegas a unos 1.000 metros de altura, es pet friendly y es obligatorio llevarlos con correa. Es ideal para empezar”, señala el especialista.

Este espacio permite evaluar la resistencia física del animal, su comportamiento y su respuesta a caminatas más largas. Desde el punto de vista automotriz, también sirve para probar la logística del auto: la ubicación del perro, las paradas cortas y los tiempos de viaje.

Playa El Paraíso

Ubicada en la costa norte de Lima, a unas tres horas de la capital, la playa El Paraíso es considerada por Angulo como un destino ideal por su amplitud y entorno natural.

Si bien es una ruta corta, la experta recomienda realizar paradas obligatorias cada una o dos horas para el bienestar de la mascota, aunque esto también dependerá de sus costumbres.

Consejos para paseos en la playa. Foto: composición/Istock / Firn

Asimismo, explica que la ventilación es muy importante, especialmente cuando se viaja a destinos soleados que implican altas temperaturas. Si bien no es común, Angulo señala que se pueden producir emergencias veterinarias por una mala ventilación o un climatizador defectuoso del vehículo.

“Solo una vez tuvimos el caso de una mascota que sufrió un golpe de calor durante un viaje”, añade. Por ello, es importante abrir las ventanas si no existe ningún peligro o, en su defecto, cerrarlas y encender el aire acondicionado.

Antankallo

Ubicado en la Cordillera Central, a unas dos horas y media de Lima, Antankallo es considerado por ambos expertos como el destino perfecto para quienes recién empiezan a viajar con su mascota en la sierra limeña.

La carretera hacia Matucana se caracteriza por su múltiples curvas. (Foto: El Comercio)

Para llegar a este destino se debe tomar la Carretera Central, que se caracteriza por sus curvas pronunciadas. Es por ello que la seguridad de las mascotas cobra mayor relevancia y es aquí donde los arneses se presentan como una alternativa segura. Si la mascota no está acostumbrada a los viajes, Ramos recomienda colocarle un arnés y sujetarlo al cinturón de seguridad o a las cabeceras de los asientos.

Debido a que Antankallo se encuentra a 2.300 metros de altura, es un destino ideal para aclimatarse en caso la ruta implique ascender más en la cordillera.

“El acceso es sencillo en auto, el camino está señalizado y la caminata es muy amigable para los perritos”, señala Ramos. El ingreso cuesta alrededor de cinco soles y el recorrido se encuentra en buen estado durante los meses de enero y febrero.

Eso sí, Angulo hace una advertencia clave: “Las mascotas deben estar con sus correas, ya que en la zona hay animales como vacas, ovejas y otros perros. La idea es no afectar la convivencia del lugar”

Ubicada en Matucana, a pocos kilómetros de Chosica, esta impresionante cascada es un espectáculo natural que no te puedes perder. Disfruta de un refrescante baño en sus aguas y admira su belleza. (Foto: Informática). / Informática

Rupac: trekking y camping a 3.500 metros

El siguiente nivel en exigencia es Rupac, en la sierra de Huaral, un destino que alcanza los 3.500 metros sobre el nivel del mar. El acceso se realiza en auto por la ruta hacia Huaral, pasando Ancón y tomando el desvío correspondiente.

“Rupac es un excelente lugar para iniciar el trekking con tu perrito en altura. Enero y febrero son los meses ideales”, explica Ramos. El ingreso lo gestionan los comuneros de la zona y permite acampar en amplios espacios.

El colchón de nubes en Rúpac. (Foto: Arnold Ramos) / Arnold Ramos

Aquí, el vehículo vuelve a jugar un rol importante. No solo por el trayecto, sino porque muchas veces se convierte en el punto de descanso. “Siempre recomiendo un auto con buen despeje del suelo y manejar con calma, sobre todo en trocha”, señala.

San Mateo

El quinto destino que ambos expertos recomiendan es San Mateo, también en la cordillera central. Este lugar tiene altitudes que varían desde los 3.200 hasta los 4.500 metros.

Para este destino se recomienda ir en un vehículo en perfecto estado, ya que las pendientes son más pronunciadas y, por ende, el esfuerzo del motor es mayor. En ese sentido, es importante supervisar constantemente el tablero de instrumentos para detectar cualquier aviso o emergencia.

De igual forma, para llegar a esta altitud las mascotas también deben ser monitoreadas, ya que podrían sufrir mal de altura. Por ello, los especialistas recomiendan llevar un botiquín de emergencia con termómetro, desinfectantes, vendas, entre otros insumos.

Jugar en la nieve es una experiencia que se puede vivir en la Cordillera Central. (Foto: Referencial/Pixabay)

“Así como a nosotros nos puede dar mal de altura, a ellos también”, advierte Ramos. “Pueden marearse, vomitar o sentirse mal, por eso la aclimatación tiene que ser progresiva”.

De igual modo, Angulo sostiene que son raras las veces que un perro sufre de mal de altura. Por lo general son los dueños quienes sufren de este mal, mientras que los perros se adaptan muy bien a estos entornos.

El viaje importa tanto como el destino

Viajar con tu mascota en auto es una experiencia que puede fortalecer el vínculo entre conductor y animal, siempre que se haga con responsabilidad. Como resume Arnold Ramos: “El destino es importante, pero el viaje lo es aún más. Si preparas bien el auto, respetas los tiempos y entiendes a tu perro, la experiencia se disfruta de verdad”.

En un contexto donde cada vez más conductores buscan rutas pet friendly cerca de Lima, la clave no está solo en dónde ir, sino en cómo llegar.