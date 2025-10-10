La pasión por la velocidad y la aventura todoterreno corre por las venas de la familia Sainz. En un momento épico que une generaciones de campeones, el legendario piloto Carlos Sainz (Sr.), cuatro veces ganador del Rally Dakar y doble Campeón del Mundo de Rally, se une a su hijo, el aclamado piloto de Fórmula 1, Carlos Sainz (Jr.), para una experiencia inolvidable al volante de la imponente Ford Raptor T1+.

En este exclusivo video padre e hijo exploran los límites de la Ford Raptor T1+, el vehículo de Ford Racing diseñado especialmente para conquistar el Rally Dakar, una competencia que ha marcado al público peruano por sus ediciones en el país. Equipado con un potente motor Coyote V8 de 5,0 litros con 500 hp y un avanzado sistema de suspensión FOX®, la T1+ es la máxima expresión de la filosofía “Built Ford Tough” adaptada a la competición más extrema del mundo.

Carlos Sainz (Sr.) nos transmite su vasta experiencia y conocimiento técnico, guiando el vehículo con la maestría que lo caracteriza. Por su parte, Carlos Sainz (Jr.) nos enriquece con una perspectiva fresca y aguda, demostrando la versatilidad de su talento al enfrentar los desafíos del off-road. El propio Carlos Sainz (Jr.) describió la intensidad de la experiencia:

“Es una locura. Es como una montaña rusa absoluta. No puedo explicar cuánto riesgo se asume a cada momento...en cada cambio de dirección, en cada curva, para dominar este terreno. Este vehículo es increíble, es uno de los mejores autos de carreras que corrí en mi vida”. Juntos, no solo ponen a prueba la capacidad de este titán del desierto, sino que también comparten momentos únicos que reflejan la profunda herencia deportiva y su vínculo familiar.

Este encuentro subraya la dedicación de Ford Performance, ahora Ford Racing, a la innovación y el espíritu competitivo, llevando la emoción de la carrera a cada rincón del planeta.

Sobre el Raptor T1+

Para su primera participación en el Rally Dakar, Ford Performance, división de autos de alto rendimiento y competición de la marca, unió fuerzas con la preparadora M-Sport, del Reino Unido. Raptor T1+ utiliza algunos elementos de los vehículos de producción Raptor de Ford, como Bronco Raptor, F-150 Raptor y Ranger Raptor.

Así Ford y M-Sport han conseguido crear con este Raptor T1+ una máquina aún más radical, aunque su mecánica no tiene nada de revolucionario. A diferencia de otros atrevidos proyectos recientes de Ford Performance con algunos eléctricos con esteroides como laSuperVan 4.2 que ha competido en Pikes Peak, para esta aventura del Dakar, Ford ha apostado por lo clásico con el famoso motor Coyote de 5,0 litros de los Ford Mustang, aquí preparado con un exclusivo sistema de aceite de cárter seco y un escape afinado para competición en raids.

Con esta mecánica tan icónica Ford explica que se aseguran la potencia y el par motor necesarios para afrontar cualquier desafío de los desiertos del Dakar, además de sonar de cine como hemos podido comprobar en su debut en Goodwood con los mismísimos Carlos Sainz y Nani Roma a los mandos.