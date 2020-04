A pesar de no haberse celebrado el New York International Auto Show a causa de la pandemia del coronavirus, la premiación de los World Car Awards no se detuvo y dio como ganador de la categoría diseño al All-New Mazda 3.

Los encargados de la premiación destacaron características como el sofisticado diseño y atención prestada en cada uno de los detalles del modelo de Mazda, marca que recientemente ha celebrado un siglo de historia automovilística.

“Nos sentimos realmente honrados de recibir el ‘World Car Design of the Year’ este año especial que marca el centenario de la fundación de Mazda. Continuaremos brindando a nuestros clientes productos, diseños, tecnologías y experiencias únicas”, aseguró Akira Marumoto, CEO de Mazda Motor Corporation.

El All New-Mazda 3 se impuso en la categoría diseño del ‘World Car Desing of the Year’.

DETALLES ÚNICOS

Un detalle en el diseño exterior del All-New Mazda 3 es el contorno capaz de capturar el movimiento, incluso estando detenido. Esto se logra gracias a las líneas planteadas en el diseño Kodo. A ello se suman las ópticas frontales y posteriores del modelo, detalles estéticos que suman en su atractivo.

Al interior del All-New Mazda 3 resalta el confort que ofrece al conductor y ocupantes. Cada detalle ha sido pensando en ofrecer la máxima comodidad de las personas, con detalles afinados que brindan una sensación natural y dinámica.

El reconocimiento llega a Mazda luego de una evaluación por parte de 86 periodistas especializados en el rubro automotriz que emitieron un voto secreto. La compañía KPMG fue la encargada de tabular los resultados.

