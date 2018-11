All New Mazda 6: descubre este sedán ejecutivo con alma de deportivo

Premium por donde se le mire. Esa frase describe perfectamente al totalmente renovado Mazda 6. La actualización del sedán bandera de la marca japonesa, que fue exhibida por primera vez en el Auto Show de Los Ángeles este año, por fin estacionó en el mercado peruano, dispuesto a romper corazones y robar miradas entre el público ejecutivo más exigente. ¿Cuáles son las sorpresas que nos trae el modelo?



Visualmente, la nueva frontal del All New Mazda 6 agrega una presencia mucho más imponente. Su parrilla presenta un diseño de tramado tridimensional, envuelto por un cromado que se extiende hasta los faros. También los faros traseros incorporan una moldura en cromo. Asimismo, los aros cuentan con un nuevo diseño y, de acuerdo la versión elegida, pueden ser de 17 o 19 pulgadas, sumando un look deportivo al modelo, que ya es todo un emblema de marca.



En cuanto a equipamiento, el sedán cuenta con una nueva pantalla táctil de 8 pulgadas, sistema de monitoreo de presión de llantas, 6 bolsas de aire, controles electrónicos de estabilidad y tracción, monitoreo de punto ciego, alerta de tráfico cruzado, y cámara de 360 grados integrada. No podían faltar el aire acondicionado independiente, calefacción y enfriamiento de asientos y timón, llave inteligente, sunroof, entre otros extras.

Alma de deportivo



Según la versión elegida tendremos desde un motor a gasolina de 2.0 litros SkyActiv-G con 154 caballos de potencia, hasta un motor turbocargado de 2.5 litros SkyActiv-G con 228 caballos de poder. Asimismo, el bastidor de la dirección va montado rígidamente en el chasís, lo que mejora la respuesta y la precisión. Con ello, el vehículo responde con la misma calidad en las calles de la ciudad y en vías de alta velocidad.



En resumen, All New Mazda 6 es un sedán de lujo con la potencia de un deportivo, perfecto para quienes gustamos de movernos con estilo entre el hogar y la oficina, y tener potencia extra bajo el capot para divertirnos en las vías rápidas. El precio de venta del All New Mazda 6 en el Perú parte en los USD 28,990, y se puede adquirir en todos los concesionarios autorizados de Mazda a nivel nacional.