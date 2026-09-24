Los autos eléctricos se presentan como un atractivo medio de transporte que no daña al medio ambiente. (Foto: Wikimedia Commons).
Los autos eléctricos se presentan como un atractivo medio de transporte que no daña al medio ambiente. (Foto: Wikimedia Commons).
Por Redacción EC

La electromovilidad dejó de ser una promesa a futuro en América Latina para convertirse en una sólida realidad sobre el asfalto. La región oficialmente superó la barrera del millón de vehículos electrificados en circulación, consolidando un punto de inflexión histórico para la industria automotriz y la transición energética del continente.

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