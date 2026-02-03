Analizamos el prolongado liderazgo y las sorpresas en el ranking de las 10 marcas de autos más vendidas en el Perú

Cabe destacar que las marcas que conforman este ranking concentran casi el 70% del mercado, reflejando su peso dentro del sector. Asimismo, uno de los cambios más relevantes es el avance de las marcas de origen chino: mientras que en 2024 solo tres lograban ubicarse dentro del top 10, en 2025 ya son cinco las que figuran entre las más vendidas.

Ranking de las 10 marcas de carros más vendidas en el Perú 2025

1. Toyota

La marca japonesa se mantiene en el primer lugar con 38.387 unidades vendidas, lo que representa un crecimiento de 18,1% frente al período enero-diciembre de 2024. Alcanzó una participación de mercado del 20,5%, lo que implica que uno de cada cinco vehículos vendidos en el país pertenece a esta marca.

2. Kia

Colocó 17.507 unidades y registró un crecimiento de 27,1%, lo que le permitió avanzar una posición y superar a Hyundai. Se quedó con el 9,4% de participación y lidera el segmento de automóviles con modelos como Soluto y Picanto, además del buen desempeño de los SUV Sonet y Seltos.

El Kia Picanto renueva su apariencia y su diseño frontal luce más juvenil . (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

3. Hyundai

La firma coreana vendió 16.585 unidades, un 17,9% más que en 2024. No obstante, su crecimiento no fue suficiente para conservar el segundo lugar y cerró el año con una participación del 8,9%. Accent, Creta y Tucson fueron sus modelos más demandados.

4. Changan

La marca china dio uno de los mayores saltos del ranking al superar a Chevrolet. Vendió 12.151 unidades, con un crecimiento de 46,9%, y alcanzó una cuota de mercado del 6,5%. Destacan modelos como el CS35 y New Van.

El nuevo Changan CS55 Plus IDD es el primer vehículo electrificado de la firma china en el Perú. (Foto: Changan) / Changan

5. Chevrolet

Registró un crecimiento más moderado. Vendió 9.308 vehículos, un 6,5% más que en 2024, lo que provocó su descenso al quinto lugar. Aun así, mantuvo el 5% de participación, impulsada por modelos como N400, Groove, Captiva y Tracker.

6. DFSK

Se consolidó en la sexta posición con 7.399 unidades vendidas y un crecimiento de 9,3%. Su participación se ubicó en 4%, con fuerte presencia en el segmento SUV gracias a los Glory 500 y 580.

El Glory DFSK 560 tiene un motor de 1,8 litros que genera 131 hp y llega desde US$15.990. (Foto: DFSK Glory) / Glory

7. Ford

La firma estadounidense fue una de las protagonistas del ranking. Vendió 7.349 unidades, con una variación positiva de 57,5%, y alcanzó una participación del 3,9%. Sus modelos más vendidos fueron el SUV Territory y la pick-up Ranger.

8. JAC

Colocó 7.027 unidades, logró una participación del 3,8% y creció 46,9%, lo que le permitió avanzar una posición. Destacan el pick-up T8 y los SUV de la familia JS.

Vista exterior del JAC T8 Pro. (Foto: JAC) / JAC

9. Jetour

Ingresó por primera vez al top 10 tras vender 6.687 unidades, equivalentes al 3,6% del mercado. Registró un crecimiento de 80,9%, el segundo más alto del ranking, impulsado principalmente por el X70.

10. Geely

Fue la marca con el mayor crecimiento del ranking: 112,4%, con 6.275 unidades vendidas y una cuota del 3,4%. Sus modelos más demandados fueron el GX3 Pro y los SUV de la familia Ray.

La zona posterior del Coolray 2026 mantiene un diseño compacto, con luces LED y detalles aerodinámicos que refuerzan su estilo juvenil. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Toyota consolida su liderazgo

Toyota se mantiene como la marca más vendida del Perú por 34 años consecutivos, consolidando un liderazgo que, lejos de estancarse, continúa creciendo y rompiendo sus propios récords de ventas.

Según Óscar Chero, gerente ejecutivo de la División Movilidad y Asuntos Corporativos de Toyota del Perú, este desempeño responde a una propuesta de valor centrada en el cliente. “El liderazgo de Toyota en el Perú se sustenta en la confianza, cercanía y respaldo a lo largo de todo el ciclo de vida del vehículo”, señaló.

La versión SRX llega para convertirse en el nuevo tope de gama del Hilux. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

El ejecutivo detalló que en 2025 la Hilux concentró el 35% de las ventas totales de la marca y lideró el segmento de pick-ups. En SUV, el Corolla Cross alcanzó 1.604 unidades, consolidándose además como el vehículo electrificado más vendido del país en su versión híbrida. Modelos como Yaris, Rush y Avanza representaron en conjunto el 50% de las ventas.

Asimismo, destacó el aporte de lanzamientos como la nueva 4Runner, la Hilux SRX y el GR Yaris, que ampliaron y especializaron el portafolio de la marca. Estos resultados permitieron a Toyota alcanzar el 19% de participación en SUV y el 40% en pick-ups.

Ford gana protagonismo

Ford fue una de las marcas que más escaló posiciones en el ranking de 2025, consolidando un avance que no responde a un repunte puntual, sino a una tendencia sostenida en los últimos años. En un mercado cada vez más competitivo, la firma estadounidense logró fortalecer su presencia y pasar del fondo de la tabla al top 10, hasta cerrar el año en la séptima posición, desplazando a marcas históricas y confirmando su recuperación comercial en el país.

“El 2025 marca un hito para Ford Perú. Estos resultados son reflejo del trabajo de nuestro equipo y de la preferencia de nuestros clientes, y nos permiten seguir fortaleciendo nuestra presencia en el mercado”, señaló Francisco Molina Pico, gerente general de Ford Perú.

Nuevo diseño exterior del Ford Territory. (Foto: CarMotor) / CarMotor

El desempeño de la marca estuvo impulsado principalmente por el Territory, cuyas ventas crecieron 95%, y por la Ranger, con un aumento del 46%. A ello se sumó el buen desempeño de modelos como Explorer, F-150 y Mustang, además de la familia Raptor y los Bronco. Según la marca, estos resultados responden a la renovación de su portafolio, la incorporación de nuevas versiones y el fortalecimiento de Ford PRO en soluciones para flotas.

¿Qué le espera al 2026?

El ranking de 2025 muestra que el liderazgo del mercado automotor peruano se mantiene firme en la parte alta, con Toyota consolidando su posición histórica, mientras que marcas como Kia y Hyundai continúan disputando los siguientes escalones. Sin embargo, el verdadero cambio se da en la composición del top 10, donde el avance de las marcas chinas deja de ser una tendencia emergente para convertirse en un factor estructural del mercado.

Al mismo tiempo, el crecimiento sostenido de Ford evidencia que las marcas tradicionales aún tienen margen para ganar terreno cuando combinan renovación de portafolio, enfoque en segmentos clave y una estrategia clara. Así, más que un simple reordenamiento, el ranking de 2025 refleja un mercado más competitivo, diverso y dinámico, en el que el liderazgo se consolida, pero las sorpresas ya no son la excepción.