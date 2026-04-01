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Resumen

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El aumento del precio del combustible vuelve a impactar en el presupuesto de los conductores. En Lima, el galón de gasolina puede rondar actualmente los S/.25, una cifra que obliga a muchos usuarios a buscar alternativas más eficientes. En ese contexto, los vehículos híbridos comienzan a ganar protagonismo porque prometen reducir significativamente el consumo en ciudad.

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