En los últimos años, las manijas de puertas retráctiles, que permanecen ocultas en la carrocería y solo se despliegan al activarse, se han popularizado como símbolo de modernidad, especialmente en vehículos eléctricos y de lujo.

Su principal atractivo está en la estética minimalista, la mejora aerodinámica y el aire futurista que proyectan. Sin embargo, en China este diseño está bajo cuestionamiento: las autoridades consideran que los riesgos de seguridad pesan más que las ventajas visuales.

El Ministerio de Industria y Tecnología de la Información ya prepara una normativa que prohibirá, desde julio de 2027, el uso de manijas retráctiles, salvo que incorporen un mecanismo mecánico de respaldo que garantice su apertura en cualquier circunstancia.

El propósito es evidente: asegurar que las puertas puedan abrirse aun cuando un accidente corte el suministro eléctrico o en situaciones extremas.

Las manijas retráctiles serían peligrosas en caso de accidentes. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Los estudios apuntan a que los beneficios aerodinámicos son casi insignificantes, mientras que las desventajas son varias: aumentan el peso del auto, encarecen la fabricación y, en climas fríos o húmedos, pueden congelarse o fallar. Lo más alarmante es que, en choques severos, han complicado tanto la evacuación de pasajeros como la labor de los equipos de rescate.

La medida afectará a múltiples fabricantes que apostaron por este detalle como muestra de innovación. No obstante, también abre un debate global: ¿debe la estética imponerse sobre la seguridad? Si China concreta esta prohibición, es probable que otras regiones sigan el mismo camino, forzando a la industria a replantear un rasgo de diseño que, pese a su atractivo, podría convertirse en un peligro innecesario.