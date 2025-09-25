Nissan presentó el nuevo Sentra, su sedán más icónico a nivel mundial. Se trata de la novena generación que ahora se centra en mejorar el diseño, la tecnología y seguridad, mientras que se conserva la motorización de 2,0 litros aspirado de la octava generación. Eso sí, aumenta ligeramente su potencia y torque. Aquí te traemos más detalles de este modelo.

El motor de 2,0 litros aspirado de octava generación tenía 145 hp y 196 nm, mientras que la última ofrece 149 hp y 198 nm. Además, este propulsor será el único disponible a nivel mundial para este modelo. La transmisión automática CVT Xtronic también se mantiene y, bajo esta mecánica, logra hasta 644 km con su tanque de 46 litros.

La iconicidad del Sentra no solo queda en palabras, sino que lo demuestran los números. Se fabrica desde hace 40 años ininterrupidamente y se han vendido más de 6,5 millones de unidades.

El nuevo Sentra será rival del Toyota Corolla y Honda Civic. (Foto: Nissan) / Nissan

Este nuevo Nissan Sentra continúa afirmado sobre la base CMF-CD de su antecesor, de manera que conserva la distancia entre ejes de 2.712 mm. Donde sí pega un ligero estirón, es en su longitud total, que ahora se extiende hasta los 4.656 mm (+15 mm). En ancho también aumenta 10 mm (1.825 mm vs 1.815 mm) y en alto pierde apenas 2 mm, para quedar en 1.448 mm. Con estas dimensiones, logra un coeficiente aerodinámico de 0.268 Cx.

Diseño y aerodinámica

El nuevo Sentra apuesta por un diseño que no pasa desapercibido. La parrilla V-Motion evolucionada se combina con faros LED más delgados, capaces de proyectar un patrón de bienvenida, mientras los hombros marcados y los guardabarros robustos refuerzan su carácter deportivo. La eficiencia aerodinámica también ha sido optimizada: el maletero, los retrovisores y el piso plano ayudan a reducir la resistencia al viento, mientras que los rines de 16, 17 o 18 pulgadas transmiten dinamismo incluso con el vehículo detenido.

El nuevo Sentra llega con un diseño más deportivo y con mejor coeficiente aerodinámico. (Foto: Nissan) / Nissan

Mejoras estructurales y de confort

Nissan asegura que esta generación ofrece 6 % más rigidez estructural respecto al modelo anterior. También se trabajó en la dirección, que incorpora un amortiguador de mayor tamaño para disminuir vibraciones, y en el ajuste de la carrocería, reduciendo el tamaño de las aberturas para disminuir de manera significativa el ruido en la cabina.

Vista interior del nuevo Sentra. (Foto: Nissan) / Nissan

Ahora llega con cámara 360° y asistencias ADAS. (Foto: Nissan) / Nissan

ADN de marca y estilo liftback

En términos de estilo, el Sentra adopta el ADN más reciente de Nissan, ya presente en modelos como el eléctrico Leaf o el Murano de cuarta generación. El frontal es bajo y agresivo, con una parrilla negra y faros LED angulosos. De perfil, la silueta recuerda a un liftback, una tendencia común en los sedanes compactos actuales. En la zaga, una luneta amplia sugiere una apertura completa del maletero al estilo coupé, aunque en realidad conserva la configuración tradicional de un sedán de tres cuerpos.

Diseño posterior del Sentra, con salidas de escape reales. (Foto: Nissan) / Nissan

Seguridad de serie

Uno de los apartados donde más avanza es en seguridad. Para el mercado norteamericano, el Sentra 2026 ofrecerá de serie 10 airbags y un completo paquete de asistencias: alerta de punto ciego con intervención activa, control crucero adaptativo, alerta de colisión frontal, prevención de salida de carril, reconocimiento de señales de tránsito, luces altas automáticas y frenado autónomo de emergencia con detección de peatones, entre otros.

Llegada al Perú

Aunque la presentación oficial tuvo lugar en Nashville, Estados Unidos, todo apunta a que el nuevo Nissan Sentra desembarcará en Latinoamérica el próximo año. Lo que aún queda en suspenso es el precio con el que arribará y las versiones que finalmente estarán disponibles en el Perú.



