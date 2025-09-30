Audi presentó en el Perú el A6 Sportback e-tron, un sedán 100% eléctrico que logra una autonomía de hasta 750 km según el ciclo WLTP y, con ello, se convierte en el vehículo eléctrico de mayor autonomía de la firma alemana. Aquí te contamos más detalles sobre su presentación.

Construido sobre la Plataforma Eléctrica Premium (PPE), con un concepto de piso plano, el Audi A6 Sportback e-tron hereda las fortalezas del Audi Q6 e-tron, el primer vehículo en usar dicha plataforma, destacando en rendimiento, autonomía, eficiencia y capacidades de carga.

Diseño aerodinámico

Su diseño exterior es deportivo y elegante, con proporciones enérgicas y una silueta fluida. Se distingue su armoniosa parte frontal con luces diurnas delgadas y una amplia parrilla Singleframe invertida y cerrada, que integra los faros y los sensores del Sistema Avanzado de Asistencia al conductor (ADAS).

Los “blisters quattro” realzan la tracción integral con su forma escultural y musculosa, mientras que un inserto negro en el área del umbral subraya la posición de la batería, confiriéndole una vista lateral esbelta y dinámica.

Según Audi, este modelo revoluciona la iluminación con la primera firma luminosa digital activa del mundo. Gracias a un software en uno de sus ordenadores, este sistema permite que las luces traseras OLED digitales de segunda generación, con 45 segmentos por panel, interactúen con el entorno mediante Car-to-X.

Además, un innovador sistema de detección de proximidad ahora incluye una luz de comunicación que alerta a otros conductores sobre accidentes o averías. Permite hasta ocho firmas luminosas digitales en los faros y las luces traseras OLED 2,0, brindando opciones de personalización exclusivas.

El A6 Sportback e-tron es un sedán eléctrico de lujo que de acuerdo a la autonomía que promete, sería capaz de ir a Casma o Ica y regresar a Lima con una sola carga. (Foto: Audi) / Audi

Mejora en autonomía y rendimiento

El nuevo Audi A6 Sportback destaca también por su eficiencia y su gran autonomía. Dentro del portafolio, la marca alemana presenta la versión performance con motor eléctrico compacto y eficiente junto con una batería de iones de litio de 100 kWh de capacidad bruta que le otorgan una autonomía de más de 750 km. Esta combinación genera una potencia máxima de 270 kW, acelera de 0 a 100 km/h en 5,4 segundos y alcanza una velocidad máxima de 210 km/h.

Adicionalmente, se cuenta con una versión Advanced, que logra una autonomía de hasta 627 km con una batería de 83 kWh de capacidad bruta. Su motor eléctrico genera una potencia máxima de 210 kW, acelera de 0 a 100 km/h en 7,0 segundos y alcanza una velocidad máxima de 210 km/h.

La tecnología de 800 voltios del Audi A6 Sportback e-tron viene preparada para una carga rápida, logrando que en solo diez minutos se pueda recuperar hasta 310 km de autonomía en la versión performance. Con respecto a la batería, pueda pasar del 10% al 80% de carga en 21 minutos en cualquiera de sus versiones, siempre y cuando se encuentre en una corriente continua de hasta 270kW o en una estación HPC adecuada.

Además, el Audi A6 Sportback e-tron cuenta con un avanzado sistema de recuperación de energía (frenada regenerativa), capaz de gestionar aproximadamente el 95% de los procesos de frenado cotidianos, recuperando hasta 220 kW.

Filosofía de diseño interior y arquitectura electrónica renovada

El interior del Audi A6 Sportback fue diseñado, priorizando tanto la estética como la funcionalidad. Su arquitectura espacial, con un diseño tridimensional y de alto contraste, organiza los elementos para una ergonomía óptima, situándolos en primer o segundo plano según su relevancia. Esta atención al detalle crea un entorno intuitivo y envolvente que se adapta a las necesidades de los ocupantes, haciendo que cada interacción sea fluida y natural.

El corazón tecnológico del vehículo es el “Digital Stage”, un conjunto de pantallas que incluye el Audi virtual cockpit de 11,9 pulgadas y la pantalla táctil MMI de 14,5 pulgadas, ambas con tecnología OLED y diseño curvado. A estas se suma una pantalla MMI de 10,9 pulgadas para el acompañante, que ofrece un modo de privacidad activa para disfrutar de contenido multimedia sin distraer al conductor.

Adicionalmente, cuenta con un head-up display de realidad aumentada (AR HuD) en la versión performance que proyecta información esencial directamente en el parabrisas, mejorando la seguridad y la experiencia de conducción. El ambiente interior de esta versión es acogedor gracias al “softwrap”, que se extiende por todo el tablero, creando una sensación de espacio homogéneo. Además, resaltan las inserciones en madera de fresno color gris volcán y las molduras de aluminio presentes en la parte delantera.

La maletera es bastante espaciosa para un auto de su categoría, ofreciendo 502 litros de capacidad y 1330 litros cuando se abaten los asientos.

Audi Assistant con inteligencia artificial

Este nuevo modelo presenta un interior completamente digital y conectado. En su corazón se encuentra el Digital Stage, que integra el Audi MMI panoramic display y el MMI passenger display, con el objetivo de ofrecer una interacción muy sencilla. La pantalla panorámica MMI, que se mantiene independiente del tablero, usa tecnología OLED curvada.

El nuevo concepto de pantalla y manejo de Audi introduce un control táctil mejorado y amplía significativamente el control por voz a través del Audi assistant. Este asistente de voz con autoaprendizaje puede manejar funciones del vehículo y acceder a contenidos online como información meteorológica y conocimientos generales. Gracias a una conexión con ChatGPT (a través de Microsoft Azure OpenAI Service), los usuarios pueden interactuar con su coche usando lenguaje natural para obtener información mientras conducen.

La seguridad es primordial; todas las preguntas y respuestas se eliminan tras el procesamiento y ChatGPT nunca accede a los datos del vehículo, asegurando la privacidad del usuario. Además, el sistema de sonido en la versión performance cuenta con Bang & Olufsen Premium Sound System, con 20 altavoces y 830 vatios, que proporciona un sonido envolvente óptimo, incluyendo altavoces en los reposacabezas para una experiencia de audio personalizada. Asimismo, la luz de interacción dinámica mejora la comunicación entre el vehículo y sus ocupantes.

Seguridad avanzada

Por el lado de la seguridad, el más reciente lanzamiento eléctrico de Audi está equipado con un completo conjunto de características de seguridad y asistencia al conductor. Incluye Asistencia de Mantenimiento de Carril, Asistencia de frenada de Emergencia Delantera y un avanzado sistema de asistencia para evitar obstáculos.

Cuenta con airbags delanteros, posteriores y laterales así como un sistema de airbags para la cabeza y otro de interacción en la parte delantera. El sistema de frenos es robusto, con una unidad de frenado ESC/ABS/EBV y asistencia hidráulica, con pinzas fijas de aluminio y discos de freno ventilados internamente para las ruedas delanteras.

El Audi A6 Sportback e-tron ya está disponible en los distintos concesionarios de la marca alemana a nivel nacional, con un precio de entrada de US$92.990, en su versión Advanced; y US$115.990, en su versión performance.

