Apocalypse Manufacturing es una marca que se hizo reconocida por convertir vehículos en todoterrenos de muy grandes dimensiones. Estos se caracterizan por tener, en su mayoría, tres ejes y seis ruedas. Y esto para hacerlo ideales para sobrevivir a un “apocalipsis zombi”.

La empresa nació en Fort Lauderdale (Florida, Estados Unidos). Se presentó como una marca que busca crear autos 6x6 con la capacidad de ser el vehículo “con más presencia en la carretera”. Aunque este servicio es poco económico.

El objetivo de tener seis ruedas es garantizar que siempre que tendrá cuatro neumáticos en el suelo, como mínimo. Así se convierte en un verdadero todoterreno universal. Esto acompañado con el eje central perfeccionado por la empresa pata absorber al máximo las irregularidades de cualquier terreno.

Cada vehículo de la marca se fabrica de forma exclusiva y bajo petición del cliente. Cada auto es único. Los mismos pasan todo tipo de pruebas de ingeniería, ajustes de rendimiento y pruebas de sus capacidades todoterreno.

El remodelador emplea modelos de Jeep (Wrangler y Gladiator), Ram, Ford y Mercedes para ofrecer sus creaciones: Apocalypse, HellFire, Sinister 6, Doomsday Warlord, Dark Horse, Juggernaut y Super Truck.

Apocalypse Manufacturing tiene como socio comercial a Mopar. Este provee sus motores 392 Hemi V8 de 6.4 litros y 550 CV de potencia; y los Hellcat V8 de 6.2 litros sobrealimentado, que brinda 850 CV de potencia. A ellos se añade un turbodiésel de 3.0 litros con 277 CV y un torque de 623 Nm.

En su sitio en línea se ofrece su catálogo, pero solo con precios base. Así, un Sinister 6 y HellFire se venden desde US$ 150.000. El Dark Horse desde US$ 175.000. Mientras que el Warlord se tasa como mínimo desde US$ 250.000.

Se tiene la opción de agregarle equipamientos adicionales. Así, se puede agregar, por ejemplo, el revestimiento de cuero para techo y puertas (US$ 6.000), visión nocturna (US$ 5.500) o llantas de 40″ (US$ 3.000).

Cada unidad pesa entre 3.175 kg y 4.535 kg, según el modelo base y las partes añadidas. A cambio de este peso excesivo, duplica su capacidad de remolque y carga del vehículo estándar del que se basa.

La marca indica que ya remodeló más de 140 modelos. Estos circulan por carreteras de diferentes países. Especifica que más de 30 Apocalypse 6x6 están en Canadá, Dubái, India, Nueva Zelanda. Brasil, México, Alemania o Camboya. De estos, cinco tienen volante a la derecha.