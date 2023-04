Cambiar la batería de un auto eléctrico podría costar hasta US$ 23.000, según estudio: ¿por qué?

El cambio de la batería de un auto eléctrico puede llegar a ser tan costoso como un automóvil nuevo. Así lo explica un estudio de Recurrent, una plataforma de transacciones de vehículos de cero emisiones que analizó la evolución del precio de dichas baterías y calculó el costo de sustituirlas en algunos de los modelos más populares del mercado.

Determinó que, para calcular el precio de una batería, se hace en función de la potencia de la misma. Se mide en precio por cada kWh (kilovatio hora). El mismo se está reduciendo de forma paulatina, explica el sitio El Motor. Así, entre 2007 y 2019, hubo un abaratamiento del 16%, con un coste medio de US$ 161 /kWh.

Según el Internacional Council on Clean Transportation, para 2025, el precio fluctuará entre US$ 120 y US$ 135 /kWh. Mientras que, Bloomberg New Energy Finance (BNEF) señala que para 2030 se espera un coste de 62 dólares/kWh.

Pero a finales de 2020, el precio por cada kWh es de US$ 137, según BNEF. Recurrent evaluó casos reales con modelos presentes en el mercado con mayor incidencia de necesidad de cambio de batería. Y la horquilla de precios fue muy variada y distante a la cifra lanzada.

Hay que tener en cuenta que las baterías son la parte más costosa –y más importante- de los autos eléctricos. Es según su tamaño y densidad energética que el vehículo tiene más o menos autonomía. Por eso, su avería es de suma urgencia, aunque el proceso pueda llegar a ser muy costoso.

Recurrent explica que los fallos que obligan a cambiar las baterías son muy poco comunes. La comunidad de la plataforma es de 15.000 conductores de autos eléctricos. De ellos, solo el 1,5% tuvo que reemplazar alguna vez la batería de su unidad. Cabe precisar que los modelos con mayor incidencia con esta necesidad fueron el Chevrolet Bolt y el Hyundai Kona.

En cuanto a costos, el BMW i3 cuenta con la horquilla más amplia. La sustitución de su batería varía entre US$ 2.500 y US$ 16.000. Para el Nissan Leaf, el cambio de su batería de 30 kWh asciende a entre US$ 3.500 y US$ 4.500; para la de 40 kWh entre US$ 6.500 y US$ 7.000; y la de 62 kWh entre US$ 8.500 y US$ 9.500.

Por su parte, el Tesla Model 3 cuesta entre US$ 10.000 y US$ 15.799. El Tesla Model S, con baterías de mayor capacidad, oscila entre los US$ 12.000 y US$ 22.000.

Pero el caso más llamativo es el del Volkswagen e-Golf. Cambiar su batería de 35,8 kWh tiene un desorbitante valor de US$ 23.443. Así, tiene un coste de US$ 654/ kWh, muy por encima de los US$137 /kWh que indicó BNEF.