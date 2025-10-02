Hoy en día, resulta imposible no ver autos chinos circulando por las avenidas y carreteras del Perú. Y seguramente más de una vez te habrás preguntado si realmente valen la pena. Aunque todavía existe la idea de que son vehículos baratos y poco confiables, lo cierto es que la industria china ha dado un giro notable que contradice esa percepción.

La desconfianza sigue presente entre los consumidores peruanos, que en muchos casos miran con recelo a los modelos de origen chino. Esa fama de mala calidad se ha prolongado demasiado en el tiempo. Sin embargo, investigaciones recientes y estadísticas de desempeño demuestran que la fiabilidad de estas marcas es hoy mucho más sólida de lo que se piensa.

De la desconfianza al reconocimiento

A comienzos de los años 2000, los autos chinos cargaban con un estigma difícil de borrar: eran económicos, pero a cambio sacrificaban calidad y durabilidad. En ese entonces, el objetivo principal era vender barato, sin priorizar la experiencia del usuario ni la fidelidad a largo plazo.

Dos décadas después, el panorama es otro. Los grandes fabricantes chinos han invertido sumas millonarias en investigación, tecnología de producción y rigurosos procesos de control de calidad. Además, han tejido alianzas estratégicas con gigantes de la industria: desde la adquisición de Volvo por parte de Geely hasta colaboraciones con marcas japonesas como Toyota, Honda, Nissan y Mitsubishi. Gracias a ello, la ingeniería automotriz china se ha transformado en un referente que cada vez más consumidores comienzan a valorar.

Fábrica de autos en China. (Foto: Difusión)

El estudio de J.D.Power

El Estudio de Confiabilidad de Vehículos de China 2024 (VDS) se basa en las respuestas de 33.317 propietarios de vehículos que compraron su vehículo entre enero de 2020 y junio de 2023. El estudio incluye 229 modelos de 44 marcas diferentes y se llevó a cabo entre febrero y julio de 2024 en 81 ciudades importantes de China.

El estudio mide el número de problemas experimentados por cada 100 vehículos durante los últimos seis meses por propietarios de vehículos con entre 13 y 48 meses de antigüedad. Una puntuación más baja refleja una mayor calidad del vehículo. El estudio abarca 177 problemas específicos agrupados en nueve categorías principales: exterior; interior; experiencia de conducción; características/controles/pantallas (FCD); infoentretenimiento; climatización; asientos; sistema de propulsión; y asistencia a la conducción.

Hallazgos del estudio

Los problemas de diseño en los sistemas de infoentretenimiento se han convertido en el principal problema

Las propietarias superan a los conductores masculinos en cantidad de problemas experimentados

Las marcas nacionales chinas deben centrarse en mejorar el exterior de sus vehículos

Tipos de problemas relacionados con la antigüedad

Marcas chinas mejor y peor valoradas

Si bien el estudio incluyó tanto a las marcas locales chinas y extranjeras, esta vez nos vamos a concentrar en los resultados de las primeras, debido a su creciente demanda en el mercado peruano. Ahora, hay que tener en cuenta la siguiente precisión: el estudio no nos indica las marcas chinas más confiables, sino más bien cuáles son las que han tenido más y menos problemas por cada 100 vehículos. Por otro lado, hay algunas marcas que no están disponibles en el Perú, pero igual se mencionan para fines de exactitud.

Estudio de confiabilidad de marcas de autos en China por J.D.Power. (Foto: J.D.Power) / J.D.Power

Como vemos en el imagen, Hongqui de FAW tuvo 185 problemas y es a la que mejor le fue en el ránking. Se trata de la firma de lujo del grupo FAW, la cual no tiene presencia en el Perú, pero sí en algunos países de Europa y México.

No obstante, tanto Chery (187), Geely (189), GAC (192) y Tank (193), sí son marcas comercializadas en el Perú y que tienen una calificación superior al promedio (2007) de este ránking. Chery está presente en el Perú con línea Tiggo, Geely con la familia “Ray”, GAC con la línea GS y Tank con su modelo 300.

Las marcas que tienen una calificación inferior a la media; es decir, una mayor cantidad de problemas por cada 100 vehículos fueron: Haval (214), Changan (221), Jetour (226), MG (229), Dongfeng Forthing (231).



