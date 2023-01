En 2017, Land Rover descontinuó la producción del Defender clásico. La medida fue aprovechada por el empresario Charles Fawcett. Especializado en modificar modelos de esta marca, decidió invertir en la compra de 200 unidades de vehículo. Y ahora está generando millonarias ganancias.

Fawcett es dueño de Twisted Automotive. Se dedica a la modificación de autos. Está ubicado en Yorkshire (Inglaterra). Fue un visionario que, en 2015, advirtiendo al movimiento de Land Rover, decidió realizar la compra, informa el sitio especializado El Motor.

El Land Rover actual salió en 2020. Es una versión electrificada de mecánica híbrida enchufable. Pero los apasionados de la marca, aun buscan el 4x4 clásico, de transmisión mecánica y sin partes electrificadas. Y es a ellos a quien apunta el empresario.

Todos los todoterrenos son nuevos. Presentan menos de 50 kilómetros en su contador. Se ofrecen con un motor de gasolina o de diésel. / Twisted Automotive

Los Defender 110 se compraron a un valor de 40.000 euros cada uno. El precio de venta fue aumentando de forma paulatina en los últimos años. Así, uno de los últimos ejemplares se vendió hasta por 220.000 euros. Pero por una estrategia especial de Fawcett.

LEE TAMBIÉN: El Toyota Corolla Hybrid es el auto más confiable del 2022 según Consumer Reports

La empresa guardó en uno de sus almacenes 16 unidades del Land Rover Defender 110. Estos fueron guardados de forma celosa. De hecho, el mismo Fawcett los seleccionó por su nombre de chasis, que certificaron ser los últimos que salieron de la línea de producción.

El empresario pudo dar fe de su adquisición y de lo especial de estos ejemplares, pues él mismo estuvo presente en la cadena de montaje de Solihull (Reino Unido). Su visita fue para conocer de forma personal a los trabajadores que ensamblaron los Land Rover que compró.

Estos vehículos fueron preparados para una serie limitada de final de producción, los One of One. Estos son personalizados por Twisted Automotive y son detalladas con las especificaciones más precisas según los requerimientos de cada cliente.

Los últimos 16 Land Rover son preparados para una serie limitada de final de producción, los One of One. Estos son personalizados por Twisted Automotive. / Twisted Automotive

Todos los todoterrenos son nuevos. Presentan menos de 50 kilómetros en su contador. Se ofrecen con un motor de gasolina o de diésel. Han sido perfeccionados en partes como su suspensión, frenos, llantas y neumáticos. Tienen como extras elementos de seguridad.

LEE TAMBIÉN: Alexa ahora ayuda a buscar estaciones de recarga a conductores de autos eléctricos

Su interior ve mejorada de su sistema de insonorización. Su tapicería ahora es de cuero. El sistema de información es moderno y está conectado a internet. Y es por todo esto que, dependiendo de los acabados, se ofrece a un precio de entre 150.000 y 208.000 euros, sin impuestos.