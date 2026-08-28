icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

/ Agencia AFP
Por Fernando Roca Canales

El menor costo de mantenimiento es una de las principales ventajas que suelen relacionarse con los vehículos eléctricos. A diferencia de los modelos con motor a combustión, los autos eléctricos cuentan con una arquitectura mecánica más sencilla y prescinden de varios componentes que están sometidos al desgaste propio de la fricción y la combustión. Esto permite ampliar los intervalos de servicio y reducir algunas de las tareas habituales del mantenimiento preventivo.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.