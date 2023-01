Los autos chinos ya superan en seguridad al resto de marcas, según la Euro NCAP

Los autos chinos presentes en el mercado peruano resaltan por su tecnología en seguridad. Sucede igual en plazas del mundo entero. Por eso, no sorprende que dos representantes de esta industria resalten en el Best in Class de la Euro NCAP, que tuvo pleno de vehículos eléctricos.

El informe destaca los autos más seguros de cada categoría del mundo automotriz en el viejo continente. La tendencia dominante fue la absoluta presencia de autos eléctricos. Pero lo más llamativo fue los estándares superlativos de seguridad que abordan los modelos de China.

Así, el Ora Funky Cat de la marca china GWM logró la distinción del auto familiar pequeño más seguro del 2022. Es un urbano eléctrico. Ofrece una protección de sus ocupantes del 92% en adultos, 93% en asistentes de seguridad, 83% en protección infantil y 74% en usuarios vulnerables.

Mientras que, el WEY Coffee 01, también de GWM, destacó como el SUV grande más seguro. Este es el único híbrido enchufable de la lista. Se hizo con el título por sus elevados asistentes de seguridad (94%). Pero también tuvo un gran desempeño en protección de adultos (91%), ocupantes infantiles (87%) y protección de peatones (79%).

“El 2022 ha sido uno de los años más ocupados de Euro NCAP hasta el momento y hemos visto muchos fabricantes de automóviles nuevos y nuevas tecnologías”, declaró el secretario general de Euro NCAP, Michiel van Ratingen.

“Está claro que los fabricantes de autos consideran que una buena calificación Euro NCAP es fundamental para el éxito en Europa. Esto significa mejores equipos de seguridad y automóviles más seguros para los consumidores europeos en general”.

Tesla también destaca por su seguridad

La lista de los mejores de cada clase tiene otro doblete, el de Tesla. El Model S se quedó con el honor de ser el auto ejecutivo más seguro del año. Registró 94% en protección de adultos, 91% en infantes, 85% en peatones y 98% en asistentes de seguridad.

Mientras que el Tesla Model Y fue considerado el SUV compacto y pequeño más seguro de la industria. Esto con 97% en protección de adultos, 87% en infantes y 82% en protección de peatones.

Finalmente, el Hyundai Ioniq 6 completa el podio de los autos más seguros del 2022. Se quedó como el más confiable de los autos familiares grandes, esto pese a solo haber registrado un 66% en protección de usuarios vulnerables en la vía.