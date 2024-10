Cabe destacar que la versión que nosotros probamos es la C40 Recharge Twin Ultimate BEV, la cual tiene un motor eléctrico en caja eje. Asimismo, lo probamos con dos personas a bordo y con el aire acondicionado al mínimo.

Diseño exterior del Volvo C40 Recharge

Cuando tuvimos el primer contacto con el C40, lo primero que nos llamó la atención es que el frontal carece de una parrilla y esto es porque los vehículos eléctricos no necesitan refrigeración como los motores a combustión. Si bien el diseño es subjetivo, para nosotros luce bastante bien porque el frontal no luce cargado de elementos, pero tampoco está vacío. Esto se dice porque en algunos modelos se percibe un cierto abuso del purismo o minimalismo, pero en este C40 quedó bien. El modelo no solo es novedoso para nosotros, ya que durante nuestra prueba identificamos que otros conductores y peatones observaban el vehículo con cierta admiración.

Otro punto a tomar en cuenta es que el aspecto de los faros delanteros, los cuales se caracterizan por su diseño tipo “T”. Estos son muy similares a los que vimos en el Volvo XC60 PHEV que ya probamos hace unos meses. Por el lateral, el diseño tiene una silueta coupe, que le da una silueta más aerodinámica. Desde esta vista, también se resaltan sus aros de 20″, que si bien son muy elegantes, el bajo perfil del neumático (245/45R20) puede que resulte un poco arriesgado si es que se transita por pistas en mal estado como las de Perú. Pero, en general, bajo un correcto cuidado, los aros le brinda una mejor estética al vehículo.

La zaga o zona trasera es la parte que más nos llamó la atención, ya que tiene dos elementos que le otorgan una silueta deportiva. Nos referimos al spoiler en el borde trasero del techo y también al alerón ubicado sobre el portón del maletero trasero. Precisamos que es el maletero trasero porque tiene un pequeño espacio de almacenamiento de 31 litros bajo el capó. Por otro lado, la capacidad total del maletero es de 435 litros

Dimensiones y equipamiento exterior

Sobre el equipamiento exterior, los elementos son de alta tecnología. Tiene una cámara de retroceso 360° con múltiples vistas, que además tiene una alta resolución durante el día y la noche. También tiene elementos clásicos como los sensores delanteros y traseros, espejos retrovisores retráctiles eléctricos fotosensibles y el limpiaparabrisas con sensor de lluvia. Los faros delanteros, neblineros y traseros son LED, además estos últimos cuentan con luz dinámica. La maletera es eléctrica y se puede abrir y cerrar moviendo el pie por debajo del maletero.

También tiene un sunroof panorámico, que aporta gran iluminación durante el día. No obstante, es un techo estático, provocando que la temperatura de la cabina aumente en los días soleados a pesar de que el vidrio es polarizado.

Sobre sus dimensiones, mide 4.440 mm de largo, 1.873 mm de ancho y 1.596 mm de alto. En consecuencia, se ubica en el segmento B de SUV y sus rivales más próximos son el Audi A4 Sportback, BMW iX2, entre otros.

Diseño y equipamiento interior

En el interior, el espacio para los ocupantes es bueno. Los ajustes eléctricos de los asientos tapizados en microfibra permiten encontrar una rápida posición de manejo, la cual podremos guardar con la memoria de los asientos. Los materiales son de tacto suave y hay algunos que tienen relieves en la consola y puerta, que le aportan elegancia.

El climatizador es de dos zonas, tiene un purificador de aire, seguro eléctrico para niños, espejo interior fotosensible, monitoreo de presión de neumáticos, entre otros. De igual forma, equipa una pantalla central táctil de 9″, un panel de instrumentos de 12,3″ y un equipo de sonido Harman Kardon de 13 parlantes más un subwoofer. Un detalle particular de Volvo es que en su pantalla central integra el sistema de navegación Google Maps, el cual traza la ruta para el destino deseado e indica el porcentaje de carga (batería) con el que se llegará. Lógicamente, no podían faltar los puertos de carga USB y el cargador inalámbrico. El volante cuenta con mandos, destacando el control por voz y el sistema de velocidad crucera adaptativo.

Siendo un Volvo, las características de seguridad están más que presentes con el frenado autónomo, frenado en intersecciones, detecciones de peatones y ciclistas, sistema de protección ante salida de carreteras, protección contra latigazos verticales e impactos laterales. Los airbags son siete: dos frontales, dos laterales, dos de cortina y uno para la rodilla del piloto. Igualmente, ofrece frenos ABS + EBD, control dinámico de estabilidad y tracción, anclajes ISOFIX, sistema de arranque en pendiente, detección de puntos ciegos y alerta de tráfico cruzado.

Desempeño del motor y experiencia de manejo

Finalmente, en cuanto a la propia experiencia de conducción. Realmente, hay que destacar que entrega un desempeño ágil y muy estable. Sus dos motores desarrollan 300 kW(408 hp) y 670 nm, permitiéndole acelerar de 0 a 100 km/h en 4,8 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 180 km/h (electrónicamente limitado). De modo que el C40 te permite adelantar vehículos con suma facilidad, además de esquivar otros vehículos o baches con tranquilidad, puesto que es bastante estable. Esto se debe a que el paquete de baterías de 78 KWh está ubicado debajo de los asientos (zona central), brindando una mejor sensación de seguridad en las curvas. Al tener un motor en cada eje para girar las ruedas, el C40 es All Wheel Drive (AWD), lo que mejora la tracción de las ruedas a altas velocidades.

Con este sistema, el SUV alcanza una autonomía de 548 km, según el ciclo WTPL. El consumo medio de energía eléctrica es 18,7 kWh/100 km y se puede cargar de 0 a 100% con carga rápida de 11 kW CA (Tipo 2) trifásica 16 A en ocho horas. En tanto, en una estación de carga rápida de CC de 175 kW Tipo CCS2 demora 34 minutos para alcanzar del 10 al 80%. Sobre el consumo, bajo una tarifa promedio de 0,70 cada kWh, el C40 podría costar un aproximado de S/. 13 para recorrer 100 km.