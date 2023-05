Existen dos formas de pagar un auto nuevo: al contado, con el desembolso de la totalidad del precio; o a través de un crédito. El consumidor peruano resuelve esta disyuntiva accediendo al camino más complicado, pues desconoce que la mejor opción es el de financiar la adquisición de un vehículo, según cuenta para El Comercio la subgerente general de MAF, María Luz Zegarra.

“Es mejor optar por un financiamiento, ya que, según evaluación crediticia, puedes optar por dar desde el 10% de cuota inicial y llevarte un auto nuevo o seminuevo. El excedente del efectivo que tienes, lo puedes invertir en algo que te genere mayor rentabilidad. Así, no te descapitalizas, pagas cuotas mensuales y generas beneficios adicionales a la inversión que realices”.

El financiamiento automotriz también es la mejor opción para acceder de forma más inmediata a un vehículo. Prescinde de la necesidad de contar con el total del efectivo necesario para pagar por el auto. Con este método de pago, se tiene la unidad a disposición desde el primer día en que se decide la compra, y no esperar a tener los ahorros suficientes.

Pese a ser la mejor opción, solo el 23% de todos los vehículos que se venden al año en nuestro país son financiados, explica Zegarra durante la inauguración de las nuevas oficinas de MAF. Esto convierte al mercado peruano en una plaza atractiva para las marcas que se encargan de ofrecer este tipo de créditos, por las oportunidades de negocio que ofrece.

Intereses, plazos y educación

La gerencia de MAF, liderada por su CEO, Yasushi Imai; da cuenta que, hasta antes de la pandemia, el nivel de penetración del crédito para autos era en torno al 30%. La emergencia sanitaria afectó los ingresos y la oportunidad de llegar sobre todo a los micro y pequeños empresarios del país. Y ese es el nicho al que apunta la financiera para que los créditos automotrices crezcan.

Por otra parte, la financiera es el principal socio estratégico de financiación de Toyota del Perú. A través de un trabajo de inteligencia y digitalización, apunta a filtrar a los clientes emprendedores para ofrecer sus productos de forma proactiva y asertiva.

A la vez, la evaluación se hace de forma individual para cada cliente. Esto está sujeto a su nivel de ingresos y capacidad de pago. “De acuerdo a esto, el cliente puede elegir el plazo y cuánto de cuota inicial quiere dar”, indica Zegarra al ser consultada sobre cómo se tasan los intereses y plazos de pago para acceder a un vehículo a través de financiación.

“Los créditos vienen con un seguro de desgravamen que protege al cliente. Adicionalmente existe un seguro vehicular para proteger al vehículo, así el cliente no tiene que buscar por fuera esta protección. El valor del seguro vehicular depende del auto que se elija y el uso de la unidad, este puede ir en un rango de US$ 60 a US$ 90″.

María Luz Zegarra, subgerente general de MAF