Hot Wheels: los 10 carritos más caros de la historia: ¿por qué son tan apreciados estos juguetes?

Over Chrome Camaro – 1968 (US$ 25.000). Fue uno de los primeros 16 Hot Wheels que salieron a la venta. Este en particular es una rara variante creada solo para hacer publicidad. Se caracterizó por ser verde lima cromada, conocido como “antifreeze”. Lo curioso es que pese a ser a escala vale casi tanto como un Camaro verdadero. Se conocen 20 unidades, de entre ellas una rara variante azul cromado. / Hot Wheels