Bentley Bentayga rinde homenaje al Golfo Pérsico con una edición limitada | FOTOS

Bentley ha anunciado un par de lanzamientos importantes. Además de las nuevas versiones V8 para el Continental GT, la firma británica ha anunciado una edición limitada para su elegante SUV, la Bentayga.

Se trata de una variante denominada ‘Pearl of the Gulf’, el cual se inspira en la legendaria práctica de recolectar perlas en el Golfo Pérsico, la cual se remonta a 7.000 años antes. Solo se crearán cinco unidades de este modelo.

El Bentley Betayga 'Pearl of the Gulf' nace como un pedido especial realizado por un cliente en el Medio Oriente. Por el momento, la compañía no ha anunciado si todas las unidades estarán destinada para la misma persona o algunas saldrán al mercado.

Cabe destacar que cada una de las unidades cuenta con un diseño interior propio. En el habitáculo podemos encontrar molduras y diseños inspirados en las embarcaciones utilizadas para recolectar las perlas en el Golfo Pérsico.

Al interior, la tapicería se luce en dos colores, las cuales contrasta con costuras de tonos diferentes. Al medio del salpicadero se luce un reloj Breitling, un compartimento de acceso con huella dactilar y una placa de enumeración para cada Bentley Bentayga.

Los Bentley Bentayga 'Pearl of the Gulf' han sido fabricados en Crewe, Inglaterra, por Mulliner. Estos equipan un propulsor W12 biturbo de 6.0 litros que desarrolla 600 HP. Eso quiere decir que los cambios solo se centran a su apartado estético.