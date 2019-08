El Bentley Flying Spur donado por Elton John alcanza monto récord | FOTOS

La llegada del nuevo Bentley Flying Spur First Edition llamó la atención de miles de compradores alrededor del mundo. Y es que este modelo solo estará disponible durante sus primeros 12 meses, para luego dar paso a una producción mayor.

Uno de los clientes de Bentley que logró asegurar su unidad fue el británico Elton John. Sin embargo, el reconocido cantante decidió donar dicho ejemplar con el objetivo de recaudar fondos en una subasta y destinarlos a su fundación de lucha contra el SIDA.

A pesar de tratarse de un auto que aún no ha sido producido, fueron muchos los interesados en adquirir este modelo. Y, luego de una subasta celebrada en Atibes, Francia, el Bentley Flying Spur First Edition de Elton John logró recaudar poco más de US$ 780 mil.

El ganador de la subasta podrá configurar su Bentley de la manera que mejor le convenga. Es necesario precisar que la compañía ha puesto a disposición de sus clientes una amplia gama de combinaciones en pinturas, tapizado interior, costuras, entre otros.

En plena subasta, Elton John también entró en la puja por quedarse con el auto. Sin embargo, un comprador que decidió mantenerse en el anonimato fue quien ofreció más dinero por el Bentley Flying Spur.